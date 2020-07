In articol:

Bianca Comănici ține legătura cu fostul iubit, Livian, chiar dacă cei doi au ales să pună stop relației. Distanța îi desparte, Livian fiind la Cluj, iar Bianca la București, însă cei doi își mențin relația și nu ratează vreo ocazie ca să-și pună pe tavă sentimentele, mai ales în mediul online. Își fac declarații mai mereu pe Instagram, iar vlogurile făcute de ei implică povestea lor de dragoste.

Bianca nu-l poate uita pe Livian

Câștigătoarea sezonului 1 al emisiunii Puterea Dragostei a postat noaptea trecută o fotografie cu ea și Livian. Fanii au fost în delir când au văzut descrierea, pe care Bianca a ales-o.

Bianca a răspuns la o întrebare aflată pe buzele fanilor, într-un live făcut pe YouTube. ”Cum se înțelege cu Livian de la venirea din Turcia?”

„Eu sunt în București, el la Cluj. Mr. Livian are treabă în Cluj. Eu am avut destul de multe treburi în ultimul timp. Nu trebuie să ne luăm după story-uri, el îmi spune mereu că e lângă mine. Vorbesc cu Livian în aceste zile, am vorbit în fiecare zi, vorbim și la telefon. L-am întrebat când vine la București, dar nu mi se dă niciun răspuns. Nu vrea să-mi spună când vine, oricum o să vină pentru că pe 26 iulie trebuie să filmăm finala. Vrea să mă ia prin surprindere, ce vrea să facă nu știu. El are impresia că mă prinde cu vreunu pe aici, cred eu. Din păcate pentru el, eu sunt prea liniștită, cumințică și îmi văd de treaba mea. Mă ocup de pagina mea care-mi ocupă foarte mult timp, de Youtube. Am început un proiect cu Mary, nu o să vă spun ce”, a declarat Bianca.