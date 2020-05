Bianca de la Puterea dragostei, scrisoare emoționantă pentru Livian

In articol:

Bianca și Livian au trecut prin cele mai grele momente în ultimele săptămâni. Chiar dacă s-au despărțit, ei au continuat să fie prieteni în cadrul emisiunii și să se comporte ca un „cuplu”. Pentru a se revanșa față de fostul ei iubit, Bianca i-a scris o scrisoare de dragoste emoționantă, pe care i-a citit-o în fața tuturor concurenților.

Inițial, ea i-a făcut o farsă, iar celelalte fete l-au mințit pe Livian că Bianca a plecat la hotel. El a mușcat momeala, dar surpriza a fost mare când bruneta s-a întors în platoul emisiunii fericită, cu o scrisoare în mână. Emoționată și cu vocea tremurândă, ea a citit rândurile scrise din toată inima pentru băiatul pe care îl iubește.

„Dragă Livian, ți-aș spune ultimele cuvinte, dar știi și tu că nu sunt ultimele. Inelul de la tine mi-a demonstrat asta acum mult timp. Am doi ochi care vor să te vadă. Am două mâini ce vor să te îmbrățișeze, am două buze care vor să te sărute, dar am doar o singură inimă ce bate numai pentru tine. M-ai făcut să simt fiorul dragostei din prima clipă în care ne-am intersectat. Cu siguranță, Dumnezeu ne-a vrut împreună, de aceea, după fiecare ceartă ne-am apropiat și mai mult. Îmi pot trăi restul vieții fără tine, doar că viața nu ar mai fi la fel de colorată, plină de zâmbete, iar golul pe care l-ai lăsa nu l-ar putea umple nimeni. Te rog să-ți petreci tot restul cu mine și promit că te voi face cel mai fericit soț”, i-a scris Bianca lui Livian în scrisoare.

Concurentul a avut o reacție la care Bianca nu s-ar fi așteptat. Puțin nepăsător și confuz, Livian i-a adresat cuvinte care au rănit-o pe fosta lui iubită: „A fost frumos, dar nu aplaud pentru că a fost frumos, ci pentru că s-a terminat. Nu te înțeleg. Ieri mă făceai în toate felurile, iar azi îmi zici că ai vrea să-ți fiu soț”. Într-un final, Bianca a rupt scrisoarea în fața lui Livian.

Bianca și Livian, moment intim în camera roșie! După ce a ignorat-o constant, bruneta a răbufnit: „Ai avut o aventură?”

Bianca și Livian au primit pedeapsă să meargă împreună în camera roșie. Ei au avut parte de câteva clipe de intimitate, după haosul dintre ei din emisiunile trecute.

Bianca a fost foarte entuziasmată să meargă în camera roșie cu Livian. Pe de altă parte, el a fost foarte reticent în răspunsuri. În timp ce Bianca era drăgăstoasă și încerca să aibă o conversație cu Livian, el a încercat cât de mult a putut să o ignore. Bruneta l-a confruntat cu privire la faptul că în urmă cu o seară el a avut telefonul închis.

Bianca: La trei-patru aveai netul închis. Cam dubios... Ai avut o aventură?

Livian: Nu

Bianca: Cine te crede?! Trebuie să vorbim. Așa e regula.

Bianca a încercat să facă glume cu Livian și să-l scoată din starea monotonă în care se afla, dar totul a fost în zadar. Concurenta a încercat să-i explice ce s-a întâmplat atunci când a venit după el la hotel.

Bianca: Eu nu am vrut să vin la tine la hotel și să te deranjez. Eu am zis doar că îmi pare rău că n-am stat să-ți ascult supărarea atunci. Eu am fost proastă că am plecat. Eu n-am știut că tu eti la hotel și eu m-am uitat pe stradă să te găsesc și nu te-am găsit. Mi-a părut rău. Și-am scris o sută de mesaje: „Ce faci? Cu ce fată ești noaptea?” (Citeste si: Scandal de proporții între Livian și Bianca: „Eu am fost preșul lui!”)