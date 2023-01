Bianca Drăgușanu a ajuns pe mâinile medicilor din cauza problemelor de sănătate: „Mă confrunt cu o problemă”. Ce interdicții i-au impus medicii

In articol:

Bianca Drăgușanu a împărtășit cu fanii săi din mediul online că se confruntă cu o problemă de sănătate minoră de natură dermatologică, după ce a folosit un produs cosmetic care i-a provocat o alergie. Vedeta a mers la un consult dermatologic pentru investigații, așa că, pentru următoarele zile, va avea de respectat niște reguli stricte pentru a scăpa de problema cu care se confruntă.

Bianca Drăgușanu va trebui să nu mai folosească deloc produse de machiaj pentru câteva zile, pentru că este necesar să aplice regulat mai multe creme în zona pleoapelor. Acest lucru nu o sperie deloc pe blondină, pentru că a găsit cea mai bună soluție pentru problema sa. De acum înainte, de fiecare dată când va apărea pe rețelele de socializare, va folosi filtrele pentru înfrumusețare, despre care Bianca Drăgușanu are numai cuvinte de laudă, mai ales în contextul de față.

Bianca Drăgușanu, probleme medicale dermatologice

Bianca Drăgușanu consideră că filtrele de înfrumusețare sunt o soluție numai bună în cazul ei, pentru a continua să apară impecabil din toate punctele de vedere chiar dacă îi este interzis, pentru moment, să folosească orice tip de produs cosmetic.

„Ce norocoase suntem noi că avem filtrele aste de pe Instagram. Eu mă confrunt cu o mică problemă dermatologică, adică am făcut o iritație, o alergie, ceva de la un produs cosmetic și, în urma unui consult de specialitate trebuie să stau nemachiată câteva zile, pentru că trebuie să mă dau cu tot felul de creme pe pleoape, dar sunt așa de fericită, pentru că avem filtrele astea, am și gene, am și eyeliner, am și un pic de blush în obraji. Ce-mi mai trebuie mie make-up, găsim problema, o rezolvăm și după vedem dacă ne mai machiem sau nu. Clar, fără doar și poate, filtrele astea sunt o invenție dumnezeiască, adică te doare la papuc. Pe vremea asta, ce să te mai machiezi. (...)”, a spus Bianca Drăgușanu în mediul online.