Bianca Drăgușanu, imagini de infarct pe Instagram! S-a filmat complet goală în cadă FOTO

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai cunoscute vedete din showiz-ul românesc. Diva a trecut printr-o perioadă dificilă în urma scandalurilor cu fostul soț, însă acum se arată pregătită să înceapă o nouă relație.

Ea este recunoscătoare pentru faptul că este o femeie independentă, care acum este liberă să posteze tot ce vrea pe rețelele de socializare. bianca Drăgușanu și-a luat fanii prin surprindere cu ultimele ei postări de pe Instagram.

Vedeta s-a filmat complet dezbrăcată în cadă și a postat videoclipurile la secțiunea de stories de pe Instagram. Mai mult decât atât, Bianca Drăgușanu a transmis și un mesaj cu subînțeles. În fundalul videoclipurilor se poate observa un buchet imens de trandafiri albi.

„You worth it girl! Today is your day to shine (n.r.: Ești de ajuns, fată! Astăzi este ziua ta să strălucești!). Să te răsfeți cu bijuterii prețioase este o extravaganță de care meriți să te bucuri. Ești puternică, ești mamă, ești femeie de afaceri și faci asta în fiecare zi cu eleganță și grație! Strălucesti în orice moment și asta te ajută să reușești!”, este mesajul scris de Bianca Drăgușanu pe pagina sa de Instagram.

Bianca Drăgușanu, după ce a fost acuzată că a încercat să se sinucidă pentru fostul soț: „Prietenii noștri comuni m-au trădat pe o șampanie”

Dezvăluiri nemaiștiute despre relația dintre Bianca Drăgușanu și fostul ei soț.

Diva a făcut dezvăluiri halucinante despre filmulețele care au apărut cu ea în mediul online, în timp ce își pune viața în pericol și merge pe mijlocul străzii.

„Prietenii noștri comuni m-au trădat pe o șampanie. Au trecut de partea lui și îmi făceau tot felul de manevre. Ultima maneva pe care mi-a făcut-o un om căruia i-am botezat copilul e că în luna mai eram cu el în mașină și mă certam la telefon cu fostul soț. Eu am închis telefonul și nu voiam să vorbesc cu el. Și atunci m-a sunat de pe telefonul acestui om și a început să mă înjure și să mă agreseze verbal la telefon.

Eu m-am dat jos din mașină și am luat-o pe mijlocul străzii, terorizată fiind. Și acest om m-a filmat, i-a trimis lui, iar el în momentul de față mă amenință cu această filmare, și-mi zicea acum vreo două zile la telefon că aș fi vrut să mă omor pentru el”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru SpyNews. Citește mai multe AICI.