Bianca Drăgușanu, dezvăluiri fără perdea despre bărbații din viața ei! Ce spune vedeta despre cei care au făcut-o să devină femeia de astăzi?

11:02, iul 13, 2021

Bianca Drăgușanu a făcut confesiuni incendiare despre cei mai importanți bărbați din viața sa. Vedeta a declarat că toți partenerii cu care s-a iubit au făcut-o să devină femeia puternică de astăzi.

Mai mult, din fiecare relație a avut câte ceva de învățat, iar lecțiile cu care a rămas în urma poveștilor amoroase sunt, acum, cu adevărat prețioase.

Recent, blondina a dezvăluit într-un interviu cu ce a rămas de pe urma fiecărei povești de iubire pe care a avut-o și care i-a marcat viața. Bianca Drăgușanu a recunoscut faptul că fiecare bărbat din viața ei și-a pus amprenta asupra vieții sale.

Bianca Drăgușanu, despre cei mai importanți bărbați din viața ei

Primul bărbat care i-a marcat definitiv viața este Cătălin Botezatu, celebrul creator de modă. Botezatu a propulsat-o în viața mondenă, unde Biancăi Drăgușanu i-a plăcut și a rămas până în prezent. Despre această relație, vedeta spune că a fost cu „de toate”, iar acum cei doi sunt buni prieteni care se respectă reciproc.

“ A fost foarte palpitant, totul nou, totul strălucitor, totul frumos, a fost cu iubire, cu gelozie. Este în continuare un om foarte important pentru mine, ca și om, ca și carieră, este impunător, este deștept, este modelul meu. Sunt fascinată de el. Ne-am potrivit din foarte multe puncte de vedere .” a declarat Bianca Drăgușanu despre creatorul de modă.

După terminarea relației cu Cătălin Botezatu, a urmat o poveste de dragoste cu Adrian Cristea. Cei doi păreau de nedespărțit, însă și această relație s-a terminat după câțiva ani.

“ Am avut vreo 5-6 ani de relație cu Adrian, acel moment a fost ce trebuie. Am învățat să fiu mai egoistă, să mă iubesc mai mult, prima oară să te pui pe tine, așa era el, nu îi păsa nimic din ce se întâmpla în jurul lui. A fost o experiență a vieții mele, nu îmi aduc aminte cu regret, a fost frumos la vremea aceea .” a mai spus blondina.

Cât despe fostul ei soț, Victor Slav, Bianca Drăgușanu are numai cuvinte de laudă la adresa lui. Cei doi au rămas în relații bune, însă, chimia puternică de la începutul relației s-a stins la scurt timp după nașterea Sofiei. Bianca Drăgușanu a hotărât să pună punct mariajului, deși Victor Slav ar mai fi încercat să reapare relația.

“ Ne-am cunoscut pe platourile de filmare, a fost o chimie între noi doi. Am fost magneți, ne-am lipit vreo 6 ani din viață. Este tatăl copilului meu, va fi prezent în viața mea și a Sofiei mult timp, ne respectăm. Unele povești de dragoste sunt scrise ca să fie închise. Am ajuns la concluzia că povestea noastră s-a terminat. Cel puțin pentru mine, el a mai luptat, a mai încercat .” a spus vedeta despre primul ei soț, Victor Slav.

Bianca Drăgușanu, la un pas de a deveni iubita lui Philipp Plein

Puțină lume cunoaște faptul că Bianca Drăgușanu a fost la un pas de a deveni iubita lui Philipp Plein. Însă, la acea vreme, blondina a ales să înceapă o relație amoroasă cu un celebru milionar din Mediaș. Împreună cu el, Bianca Drăgușanu a mai spus încă o dată “Da”, în fața ofițerului de stare civilă. Se pare că nici acest mariaj nu a funcționat, dar blondina privește totul ca pe o lecție de viață importantă.

“ Era o perioadă în care vorbeam foarte des, chiar și pe video cu el, eram prieteni, dar nu am acceptat invitația lui de a-l cunoaște mai bine, de a-l vizita la Monaco. Asta a fost să fie, eu nu regret. Eu știu ce am ales, se pare că nu am ales foarte bine. Am avut o continuitate a relației de prietenie virtuală, suntem ok .” a mărturisit vedeta despre Philipp Plein.