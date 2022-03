Bianca Drăgușanu, mamă pentru a doua oară?! Ipostaza în care s-a afișat blondina pe internet: „Vreau să vă dau o veste”

In articol:

Blondina este, fără doar și poate, una dintre cele mai sincere persoane publice din showbiz-ul românesc, mai ales că aceasta nu se dă niciodată înlături să-și spună părerea despre orice și oricine, iar privind viața sa personală, Bianca Drăgușanu a fost extrem de transperentă totdeauna, fără a avea secrete față de fanii săi.

Ei bine, așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că diva showbiz-ului românesc s-a pozat într-o ipostază de zile mari, cu o... burtică suspectă la vedere. Alături de imaginile care au stârnit numeroase controverse, Bianca Drăgușanu a făcut și o serie de declarații, punându-i și mai tare pe jar pe internauți.

Bianca Drăgușanu: „Sunt atât de fericită”

Nu mai este un secret pentru nimeni că Bianca Drăgușanu este foarte sinceră, iar recent, blondina a postat o serie de imagini în mediul online cu o burtică suspectă la vedere, alături de un mesaj, cu precizarea că vrea să-i transmită, în special soacrei sale că, are să-i dea o veste.

„Dragilor, mamă soacră, vreau să vă dau o veste care pe mine una mă bucură foarte mult. Uitați ce se întâmplă dacă mâncați tapioca. Sunt atât de fericită. Vreau să vă spun că mai trebuie să mănânc tapioca când voi fi însărcinată. Râdem, glumim, dar știți cum puteți să le enervați pe astea de nu vă suportă? Mai faceți una ca voi”, a mărturisit Bianca Drăgușanu.

Ei bine, însă, de precizat este că, Bianca Drăgușanu a dorit doar să-și amuze într-o oarecare măsură fanii din mediul online, făcând o glumă despre faptul că ar putea fi însărcinată.

Ce spune blondina despre postarea cu trimitere la soacra sa

Cât despre această postare, Bianca Drăgușanu a declarat recent, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro că, este pur și simplu o glumă amuzantă, fără a fi tendențioasă. Mai mult decât atât, blondina a explicat că nu o cunoaște pe mama partenerului său și nu au vorbit până în prezent.

"Este o glumă amuzantă și nu este tendențioasă și cu ceva rău. Eu am zis mamă soacră, deci este o glumă amuzantă, nu este ceva rău sau tendențios acolo. Asta denotă faptul că nu există tensiuni între noi. Nu ne cunoaștem, nu am vorbit, am înțeles poziția dumneaei de mai multă vreme, nu caut prietenie cu nimeni, nici nu vreau, nu mă interesează, dar nu există răutate în ceea ce am postat eu pe Instagram.", a mărturisit Bianca Drăgușanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.