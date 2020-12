Bianca Drăgușanu, mărturisiri emoționante: ”Și eu plâng, și eu sufăr, și eu am fost chinuită de viață...”

In articol:

Bianca Drăgușanu a făcut mărturisiri emoționante în prag de sărbători. Vedeta și-a deschis sufletul și a vorbit cu sinceritate despre întâmplările din viața ei.

Vedeta se declară fericită în prezent și spune că are tot ceea ce își dorește.

Bianca Drăgușanu se simte împlinită și spune că are tot ceea ce își dorește.

„Cred că eu deja am tot ce îmi doresc, cred că sunt un om împlinit și fericit. Și fiind un om fericit, nu-mi doresc decât înțelepciune ca să mă pot bucura de tot ceea ce mi-a dat Dumnezeu. Înțelepciune, sănătate, că restul mi le procur eu. Oricum eu îmi fac cele mai frumoase cadouri. Genți, pantofi, o mașină nouă, că eu în fiecare an îmi schimb mașina. Trebuie să am timp liber și zborurile deschise ca să mă duc să mi le cumpăr”, a declarat Bianca Drăgușanu, la Antena Stars.

Bianca Drăgușanu, mândră de fiica sa

Vedeta este mândră de fiica sa și încearcă să petreacă cât mai mult timp împreună.

„Este un copil foarte atent și foarte isteț, de care eu sunt foarte mândră, iar activitățile pe care le avem zilnic împreună nu fac decât să îmi dea mai multă energie șă să mă ajute să fiu un om mai bun. Orice copil trebuie să știe că există niște limite pe care nu trebuie să le depășim. Când mă vede că mă aranjez, coafez, că îmi fac unghiile, spune că vrea și ea”.

Bianca Drăgușanu și-a deschis sufletul

Vedeta vorbește sincer și deschis despre chinurile și suferința prin care a trecut în viață.

„Și eu plâng, și eu sufăr, și eu am fost chinuită de viață, și poate am suferit mai mult decât orice femeie pe care o cunosc. Motivația mea este: eu și când nu mai pot, eu tot mai pot un pic. Dumnezeu dă cele mai grele bătălii celor mai buni soldați, iar eu sunt comandantul. Aș schimba multe decizii. Ar fi trebui să pun un mare punct, al un moment dat, și acel punct să fie hotărât. Dacă aș fi pus punct, probabil traiectoria ar fi fost alta, dar nu am nici un regret, am învățat din toate greșelile. Viața mea capătă un contur din ce în ce mai frumos. Important este să nu repet greșelile”, a completat Bianca Drăgușanu.