În plin proces de divorț cu Alex Bodi, Bianca Drăgușanu a ales să petreacă seara alături de primul soț, Victor Slav, și de fetița lor, micuța Sofia. Cei trei s-au jucat, au râs și s-au bucurat de o seară frumoasă în familie.

Bianca Drăgușanu a publicat momentele de bucurie pe Instagram.

Bianca Drăgușanu, divorț cu scandal la notar! "Copilul meu a asistat la niște scene la care nu ar fi trebuit"

Bianca Drăgușanu face primele declarații după divorțul de Alex Bodi.

Invitată la TeoShow, Bianca Drăgușanu a făcut primele declarații după divorțul de Alex Bodi.

"După apariția la voi în emisiune, după ziua mea, a venit și el la restaurantul în care am fost eu să petrec. La modul general, viața mea începe de astăzi. Sunt o femeie liberă. Sfătuiesc femeile care trăiesc într-o relație vicioasă, toxică, să iasă din relația asta.

(...) Din partea mea a fost iubire. Atâta timp cât respecți un om, nu ai cum să-l înșeli. Așa cum a spus soțul meu, nu are ce să-mi reproșeze. Eu am stat într-o chestie în care nu eram fericită.

Atunci când consider că nu sunt în sigurantă, pentru mine siguranța fetiței mele este cea mai importantă. Ea a luat parte la niște scene la care nu ar fi trebuit să asiste un copil de 3 ani jumătate.

Mie îmi este foarte greu să comentez niște lucruri. Copilul meu este foarte inteligent, în general copiii la vârsta asta sunt foarte inteligenți. Copilul meu era trist. Îmi este foarte greu să comentez niște lucruri. Eu am început o altă viață de azi.

Cât de vesel poate fi un copil, la 1:30, cu patru polițiști în casă, cu mama care plângea și cu mine cum eram?

Dacă el spune că are înregistrări. Voi vă imaginați cu ce om am trăit în casă? De ziua mea, copilul meu era jos și noi sus (n.r.- în casă). Sergiu a văzut "dovezile" lui de iubire pe mâna mea stângă. Dacă vreți vă arăt și eu înregistrări. Eu mi-am dorit o familie cu acest bărbat. Într-un an jumăte mi-a promis că se schimbă", a declarat Bianca Drăgușanu la TeoShow.

Bianca Drăgușanu a vorbit despre incidentul de la notar

"El a avut niște reacții, cum are el reacțiile astea de îi pare rău. În momentul în care am văzut că are reacțiile astea, am scos telefonul să-l filmez. El mi-a luat telefonul, l-a spart și l-a băgat în buzunar. Apoi eu i-am luat lui telefonul și l-am aruncat pe geam.", a mai declarat Bianca Drăgușanu.

"Mi-am luat gardă de corp pentru că eu am mai încercat de două ori să divorțez. Însă de fiecare dată am ieșit cam șifonată. Înțelegeți ce vreți voi prin asta. Mie, acest om nu a avut ce să-mi reproșeze. Eu încerc doar să spun că tot ceea ce spune el este spus frumos, însă nu a fost chiar așa. Eu pot să demonstrez asta, însă nu o să o fac.

Eu am încercat să-mi fac o familie unde să fiu validată. Mă bucur extrem de tare că s-a terminat această relație.

Am locuit jumătate de an în casa mea, acolo unde sta și Sofia. De două luni de zile nu am mai locuit împreună pentru că el și-a luat o altă casă.

Nu vreau să mai dezbat cazul astă. E foarte clar, un bărbat care te jignește, ridică mâna la tine, de față cu mama ta, cu fiica ta, un asemenea om nu mai merită o altă șansă.", a mai spus Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu a explicat cearta dintre Bodi și mama lui

"În urmă cu 10 zile era la el acasă, acolo unde încerca să o convingă să nu divorțez de el. Din păcate, un bărbat nu o să stea între mine și mama mea sau fiica mea. Îmi pare rău că trebuie să intru în detaliile astea.

Mama mea a zis că ar trebui să divorțăm pentru că nu suntem ok, moment în care el a luat foc. El a recunoscut că mi-a greșit. Nu mama e de vină, ea este îngerul meu păzitor, dar și al Sofiei. Nu mama e de vină pentru divorț.

Când un bărbat încearcă să te domine și să-ți scadă stima de sine. Eu am decis de două ori că relația asta nu este bună pentru mine. De data asta, a treia oară, am decis amândoi că așa este mai bine și s-a și concretizat.

Alex Bodi a intervenit, prin telefon, să explice partea lui de adevăr

Dialogul dintre Bianca și Alex Bodi, de la TeoShow

Bodi: Am auzit tot (n.r.- ce a povestit Bianca ). Nu o să intru foarte profund în circul astă. Eu îmi asum tot ce spune ea. Tu ești o femeie obișnuită cu treburile astea. Vreau să recunoști de ce s-a produs schimbarea între mine și mama ta.

Bianca: Dacă tu nu voiai să faci parte din circ nu trebuia să faci declarații despre fosta ta soție (n.r.- făcând referire la ea). Ai mare grijă ce spui pentru că nu aș vrea să consider că mă șantajezi".

Bodi: Vreau doar să spui adevărul, să povestești de la ce a pornit scandalul dintre mine și doamna Madi.

Bianca: Consider că mă șantajezi, dar o să povestesc. Noi am mers la un restaurant în acea zi în care a pornit totul, el mi-a luat telefonul cu tot cu parolă. Eu m-am dus acasă, am luat o pastilă de somn și am dormit. El a venit la mine și am dormit. În tot timpul asta, mama nu a dat de mine. A încercat să-l sune și pe el. Sora și prietenii mei au încercat să sune și ei. Toată lumea era îngrijorată pentru că nu se mai știa nimic de mine de 24 de ore.

Până la urmă l-a sunat pe cameră, m-a văzut și pe mine plângând și în momentul ala, fără să aștepte să-i explic eu, ea a început să se certe cu el. A sunat și la poliție și a trimis un echipaj.

Eu i-am tot explicat ei, însă nu a vrut să mă asculte. În ziua aia el nu mi-a făcut nimic. Doar mi-a luat telefonul și nu a reușit să dea de mine. Ea s-a îngrijorat.

Bodi: Eu am găsit-o la 6:00 dimineața dormit pe jos. Am filmări cu ea.

Bianca: În momentul asta mă șantajezi. Eu am trăit în casă cu un om care m-a filmat non stop.

Bodi: Dacă doamna Madi nu avea un limbaj greșit asupra mea eu o respectam. Am toate înregistrările de la ultimele trei apeluri la poliție.

Bianca: Exagerează, am adormit pe jos. Acum mă șantajează. Relația dintre noi doi s-a încheiat.

Bodi: Sunt un om care mi-am asumat niște chestii. Eu îmi asum până la capăt.

Bianca: Ești un om agresiv? Da sau nu?

Bodi: De ce în toate relațiile tale ai luat bătaie? Ești prea bună? De prea bună bucătăreasă?

Bianca: Eu am fost foarte respectată de fostul meu soț. Nu m-a atins cu nici măcar cu un cuvânt. Fostul meu iubit fotbalist, la fel.

Nu înteleg de ce zice că mint? Nu contează contextul în care a fost. Pe mine nu mă mai compromite nimic. Doar relația cu tine. Eu consider că nu m-am pus în pericol. Dacă bărbatul cu care eu am trăit un an și jumătate, m-a filmat și vrea să mă compromită.

Bodi: Eu nu vreau ca ea să se folosească de Sofia, că a stat cu noi în casă, când ea nu a stat cu noi. Vrea să atragă femeile de partea ei.

Bianca a explicat incidentul în care Bodi a găsit-o dormind lângă pat"Eu nu încerc să fac nimic. El s-a enervat acum pentru că eu am zis adevărul. Eu nu manipulez femeile. Eu doar le-am spus că dacă nu sunt fericite și nu se regăsesc să nu se mai compromită cu nimic.

Faptul că el vine aici și dă niște detalii, asta ne compromite pe amândoi. El nu trebuia să facă asta. S-a încheiat, rămâne încheiat, eu l-am respectat foarte mult. Dacă el vrea să facă publice imagini cu mine în ipostaze compromițătoare, să o facă. Dacă am luat o pastilă, 10 sau câte am luat. El m-a șantajat. Eu am toată viața în telefon. A zis că-mi șterge Instagramul. Eu câștig bani din Instagram, am 1 milion de urmăritori. Dacă el mi-a luat mie telefonul? Eu ce era să fac? Eram acasă, singură, fără telefon? Am luat pastile să dorm, iar el m-a filmat dormind lângă pat. Nu mi-am pus viața în pericol.", a mai spus Bianca Drăgușanu, la Teoshow.