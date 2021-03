Bianca Drăgușanu și Daniela Crudu mai sunt prietene? Ce mesaj a transmis blondina: „Nu știu ce să zic...”

In articol:

Bianca Drăgușanu și Daniela Crudu erau cunoscute drept unele dintre ceele mai apropiate prietene din showbiz-ul românesc. Cele două au făcut senzație în perioada în care erau asistente tv în emisiunea lui Daniel Capatos. După ce s-au retras de pe micile ecrane, cele două nu au mai fost văzute împreună, semn că relația dintre cele două s-a răcit.

Cu toate acestea, între ele nu ar fi existat niciun fel de ceartă sau scandal care să ducă la o separare.

Pe pagina sa de Instagram, Bianca Drăgușanu a postat un videoclip amuzant cu Daniela Crudu, pe care a ținut să îl împărtășească și cu fanii ei. „Nu știu ce să zic. Daniela e Daniela și atât! Like dacă o placi pe Daniela”, a scris Bianca Drăgușanu în dreptul videoclipului, la secțiunea de stories. Nu este prima dată când Bianca Drăgușanu se amuză de stilul fostei sale colege. În urmă cu câteva săptămâni, blondina a postat un videoclip cu Anisia Gafton, care o imită pe Cudruța.

Captură video din videoclipul postat de Bianca Drăgușanu la InstaStory [Sursa foto: Captura Video]

Bianca Drăgușanu a răbufnit la adresa Danielei Crudu: „S-a pretat la un asemenea joc de televiziune”

În urmă cu mai bine de șapte ani de zile, Bianca Drăgușanu a fost foc și pară la adresa prietenei sale. Daniela Crudu a apărut într-o emisiune televizată și a fost provocată să o imite pe blondină. Bianca Drăgușanu s-a arătat șocată de comportamentul prietenei sale.

„Nu am inteles de ce Cruduta s-a pretat la un asemenea joc de televiziune, mai ales ca eu am ajutat-o de multe ori! In momentul in care am ajuns sa fim colege la acelasi show nocturn, Daniela avea imaginea sifonata datorita scandalului cu Leo de la Strehaia si lumea nu o vedea cu ochi buni! In plus, nu prea stia se se comporte si avea o atitudine infantila!

Am vorbit cu ea si i-am spus cum trebuie sa se prezinte in emisiune, cum sa se imbrace, ce trebuie sa vorbeasca si ce nu, i-am impartasit din experienta mea in televizune, iar ea acum ma face varza! Urat! Nu ma asteptam la asa ceva”, a declarat pentru WOWBIZ.ro.