Bianca Drăgușanu și Ramona Gabor fac furori în Dubai! Cum au fost surprinse cele două dive

Bianca Drăgușanu ține mereu legătura cu fanii săi, prin intermediul rețelelor de socializare. Frumoasa blondină își petrece majoritatea timpului în mediul online, unde își ține la curent fanii cu activitățile ei.

Recent, Bianca Drăgușanu și-a surprins fanii, vedeta s-a fotografiat într-un avion și a postat imaginile pe contul său de Instagram, pentru a-și ține urmăritorii la curent despre plecarea sa în Dubai. Mai exact, vedeta și-a luat o vacanță bine meritată după atâtea scandaluri în care a fost implicată anul acesta.

Bianca Drăgușanu a decis să plece câteva zile la prietena sa, Ramona Gabor în Dubai. Pentru că fosta asistentă TV locuiește acolo de câțiva ani, frumoasa blondină a ales să-i facă o vizită de sărbători.

Bianca Drăgușanu și Ramona Gabor au fost surprinse la cumpărături în Dubai

Cele două dive au fost surprinse la cumpărături în Dubai. Ba mai mult decât atât, Bianca Drăgușanu și Ramona Gabor au atras toate privirile bărbaților cu frumusețea și trupurile perfecte, iar frumusețea lor răpitoare face furori chiar și în mall-urile din Dubai.

Bianca Drăgușanu și Ramona Gabor[Sursa foto: Instagram]

Reamintim că Bianca Drăgușanu a declarat într-o emisiune de televiziune că este o femeie liberă care poate face orice consideră că o va face fericită, mai ales acum, de sărbători.

„Cred că eu deja am tot ce îmi doresc, cred că sunt un om împlinit și fericit. Înțelepciune, sănătate, că restul mi le procur eu. Oricum eu îmi fac cele mai frumoase cadouri. Genți, pantofi, o mașină nouă, că eu în fiecare an îmi schimb mașina. Trebuie să am timp liber și zborurile deschise ca să mă duc să mi le cumpăr”, a declarat Bianca Drăgușanu.