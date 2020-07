In articol:

Bianca și Livian au dat lovitura, mai ales că au scos asul din mânecă. Adriana Bahmuțeanu, una dintre vedetele cu mii de fani, a dezvăluit că îi susține pe cei doi în finala Puterea Dragostei.

Puțină lume știe că Adriana Bahmuțeanu este o fană a emisiunii Puterea Dragostei, pe care a urmărit-o de câte ori a avut ocazia. ”Mi se pare un produs foarte bun de televiziune, are sare și piper, adică fix ce trebuie. În plus, am avut ocazia să studiez comportamentul unor cupluri și să le analizez și din punct de vedere profesional. Am urmărit cât am putut sezonul ăsta, din păcate nu cât mi-aș fi dorit, poate și din cauza programului pe care l-am avut. Oricum, am mai recuperat în izolare”, spune Adriana Bahmuțeanu.

Pentru cine nu știe, Bahmu este absolventă a facultății de psihologie, activează la Academia de Coaching și este specialistă în terapie de cuplu.

Adriana Bahmuțeanu dă verdictul la Puterea Dragostei! Îi susține pe Bianca și Livian în finală

Vedeta spune că va fi în fața micului ecran la finală și are deja favoriții ei. ”Îi susțin pe Bianca și Livian. De ce? Pentru că sunt un cuplu frumos. Livian e băiat deștept, care știe să se poarte cu o femeie, ceea ce nu e puțin lucru. Plus că are și stofă de vedetă TV. Bianca e o fetiță care s-a transformat în femeie chiar în fața telespectatorilor, la Puterea Dragostei. Mi-a plăcut că a luptat pentru dragostea ei. Eu cred căpovestea lor ar putea deveni o adevărată telenovelă, nu știu, poate un reality-show sau ceva de genul ăsta, separat de Puterea Dragostei”, e de părere Bahmu.

Adriana Bahmuțeanu dă verdictul la Puterea Dragostei! ”Rafaelo a intrat să-și facă reclamă”

De cine nu i-a plăcut Adrianei Bahmuțeanu? ”Nu mi-a plăcut Rafaelo de când l-am văzut la emisiune. Mi s-a părut că a intrat mai mult pentru a-și face reclamă, mi s-a părut fals, că nu caută o iubire. Apoi a început colaborarea cu Vulpița și am avut și confirmarea. A făcut totul pentru celebritate, încercând să urmeze modelul Jador. De fapt, mulți au încercat să-l imite pe Jador”, a mai explicat Adriana Bahmuțeanu.

