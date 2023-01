Bie Adam și mama sa, momente de groază în America: „Am dormit cu telefonul de securitate sub pernă, cu mâna pe el. Eu sunt mai panicată”

In articol:

Bie Adam, aka Tequila, este una dintre cele mai cunoscute vloggerițe de la noi din țară. Bianca este foarte influentă pe rețelele de socializare, însă a cunoscut celebritatea în urmă cu mulți ani pe pagina sa de YouTube.

Vloggerița a devenit imediat celebră și pe paginile de Instagram și TikTok, acolo unde a strâns o comunitate impresionantă.

Tequila a acceptat provocarea reality-show-ul din America și a plecat în aventură alături de mama sa. Cele două au trecut prin momente de groază de-a lungul unui traseului ce traversează teritoriile a trei state cu o rată a criminalității ridicată: Mexic, Guatemala și Columbia.

Tequila, despre experiența reality-show-ului

Bie Adam a plecat în aventură cu nimeni alta decât mama sa, Mihaela. Experiența a fost plină de provocări și pericole, dar și cu misiuni inedite.

„ De câte ori făceam autostopul, oamenii ne avertizau cât de periculoasă e zona, ne sfătuiau să avem grijă în ce mașini ne urcăm și unde dormim și ne povesteau incidente din familiile lor. La un moment dat, am mers cu o mașină care avea o sabie mare în spate! În Mexic am ajuns, de exemplu, în Romita, una dintre localitățile cele mai riscante din zona respectivă, pe care am traversat-o la pas, cap-coadă, pentru că nu puteam nici să încercăm să facem autostopul, după ceea ce am văzut acolo…”, a declarat Bianca Adam, conform Libertatea.ro.

Bie Adam susține că este o persoană mai panicată, iar stâlpul emoțional în această emisiune a fost mama ei. Vloggerița dormea foarte greu noaptea, întrucât îi era teamă că ceva se poate întâmpla în orice moment. Pentru securitatea lor, fiecare echipă de concurenți au primit câte un telefon de securitate pentru a anunța orice fel de situație de alertă.

„ Mamei i-a fost mai puțin frică decât mie, eu sunt mai panicată. Mă trezeam noaptea și întrebam: Ce se aude? Am dormit cu telefonul de securitate sub pernă, cu mâna pe el.”, a mai adăugat vloggerița.

Bie Adam a vrut să trăiască experiența emisiunii alături de mama sa

Bianca Adam nici nu s-a gândit să meargă cu altcineva în această emisiune, deoarece femeia care i-a dat viață reprezintă un echilibru pentru vloggeriță și îi dă putere să continue lupta.

„ Singurul stâlp care mă poate domina e mama.”, a mărturisit Tequila.

Inițial, mama vloggeriței, Mihaela, a refuzat din prima. Aceasta nu putea să își imagineze cum o să fie când își va vedea fiica nemâncată sau neodihnită, crezând că va putea ceda emoțional. Cu toate acestea, și-a strâns toate forțele și a acceptat provocarea.

„ Când am auzit că, dintre toți prietenii ei, dintre toate cunoștințele ei, va trebui să merg eu, am refuzat din prima. Nici n-am vrut să aud. Am slăbit 4 kilograme numai cu acest gând, înainte să plec.”, a povestit Mihaela.

Lăsând la o parte toate provocările legate de siguranță, Bie și Mihaela au avut parte și de momente memorabile cu localnicii care le-au ajutat în momente esențiale, când nu aveau hrană sau un loc de dormit. Pentru vloggeriță această experiență a fost o aventură, întrucât nu a avut acces la tehnologie, o încercare extrem de grea.

Bie Adam, aka Tequila [Sursa foto: Instagram]