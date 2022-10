In articol:

Biografie Rona Hartner: Vârsta, cariera și detalii inedite despre artistă: S-a luptat timp de un an cu cancerul.

Deși este una dintre cele mai simpatice figuri din showbiz-ul românesc, Rona a trecut prin experiențe grele de viață, care au făcut-o mai puternică decât înainte. Citește toate detaliile despre Rona Hartner.

Biografie Rona Hartner

Rona Hartner s-a născut pe 9 martie 1973, în Capitala României, într-o familie cu tatăl inginer proiectant și mama economistă. Femeia este actriță de film, cântăreață, compozitoare și textieră de origine germană, din partea tatălui, și română, din partea mamei.

Rona Hartner este de religie catolică, în ciuda faptului că părinții săi erau atei. Gândirea lor nu a influențat-o pe Rona și deciziile cu privire la religie, însă bunica maternă a botezat-o în secret, în stil creștin ortodox. În timpul liceului s-a convertit la catolicism, în urma unei discuții cu o colegă.

„Când eram la liceu aveam o colegă care era catolică, și în fiecare zi îmi povestea ce frumos e la ei la catolici. La un moment dat m-a îndrumat să merg și eu la catolici. La 17 ani am aflat că eu sunt botezată în stil ortodox, tot la 17 ani m-am convertit la catolicism și de atunci mă simt în largul meu și sunt mult mai credincioasă și îmi îndrum și fetița să meargă la biserică”, a declarat Rona într-un interviu.

La 19 ani, Rona Hartner se înscrie la Școala de Muzică “Titu Maiorescu”, însă un an mai târziu se decide să studieze la Academia de Teatru și Film din București.

Studiile Ronei arată că a cochetat cu muzica și teatrul, iar pasiunea pentru artă a condus-o pe drumul pe care se află acum. Cariera sa filmografică începe în 1996, când primește primul ei rol principal într-un film.

Detalii inedite despre actrița Rona Hartner

Cum a devenit celebră Rona Hartner

Rona Hartner a primit rolul principal în filmul “Gadjo dilo”, la propunerea regizorului Tony Gatlif. Acest rol a consacrat-o în industrie, devenind rapid cunoscută și căutată de regizori importanți pentru a juca în filme.

Primul său rol principal i-a adus Leopardul de Aur la Festivalul Internațional de Film de la Locarno. Nu a durat mult până când Rona Hartner a primit un rol într-o producție românească, Asfalt Tango, regizată de Nae Caramfil.

Rolurile în filme sau în piesele de teatru nu sunt singurele apariții publice în care Rona Hartner a apărut, ci a participat și la o mulțime de emisiuni televizate, în calitate de concurentă. Fanii ei au putut urmări cu interes momentele de umor și seriozitate, îmbinate cu talent, la aceste emisiuni.

Rona Hartner a mai jucat în producții precum: “Terente, regele bălților”, “Suave-moi”, “Sexy Harem Ada Kaleh,” “Le Divorce”, “Chicken with Plums”.

Rona Hartner a trecut prin momente grele în ultimii ani

Rona Hartner, căsătorită de două ori

Rona Hartner are două divorțuri la activ, primul avându-l în 2008, cu Rocco Sedano, primul soț, cu care are o fată de 13 ani, pe nume Rita Sumalya, comoara actriței.

Cu al doilea soț, pe nume Herve Camilleri, s-a căsătorit în 2019, însă, la doar doi ani, Rona a anunțat în mediul online că se vor separa. Motivul ar fi fost prioritățile personale mult prea diferite.

„Uneori, persoana care vrea să te câștige stă foarte mult cu tine. Te face foarte fericit pe tine și vrea să distrugă tot ce e în jurul tău, să te izoleze. De aceea, vezi dacă persoana cu adevărat te iubește privind cât de mult îți iubește anturajul din jurul tău și lumea din jurul tău. M-a îndepărtat de toată lumea, inclusiv de fata mea. Proiectul lui, el, tot ceea ce era, devenise prioritar. Eu am trecut pe planul doi și chiar mult mai departe”, a declarat Rona Hartner, în urmă cu mai mult timp.

Detalii inedite despre actrița Rona Hartner

Rona Hartner s-a vindecat de cancer

Deși a demonstrat întotdeauna că este o femeie puternică, Rona a trecut prin momente teribile în ultimii ani. În 2019, artista a fost diagnosticată cu cancer la ficat și la colon, după mai multe investigații medicale.

Rona nu s-a lăsat o secundă învăluită de frică și sentimente negative, așadar a căutat să găsească cele mai eficiente tratamente. Timp de un an, artista s-a lăsat pe mâna medicilor din Franța și cu încredere în aceștia și credință în suflet, s-a vindecat de boala cumplită.

„Chimioterapia făcută în Franța a fost foarte grea, dar am suportat tot protocolul și am avut doi ani să îmi revin. Nu am mai avut concerte, nu a mai fost haos. Se zice că de șapte ani ai nevoie ca să îți revii, dar eu am avut nevoie de un an. Pot să spun ca înotul m-a ajutat foarte mult. M-am mai îngrășat. Toată viața am fost zveltă și nu-mi stă bine slabă. La boala asta nu ai voie deloc sa slăbești”, a povestit Rona Hartner într-un interviu pentru viva.ro.

