Blestemul Caracal! Mama Luizei Melencu a cerut divorț de tatăl fetei! Câteva zile mai târziu, bărbatul a murit! Dezvăluiri exclusive!

Un adevărat blestem pare să se fi abătut pe familia Luizei Melencu, după ce tânăra a dispărut de acasă, fiind răpită de Gheorghe Dincă.

Cazul Caracal devine foarte complex iar dispariția celor două minore au efecte cu totul neașteptate pentru familiile fetelor. Extrem de afectată din acest punct de vedere a fost familia Luizei Melencu.

Divorț în secret! Ce s-a întâmplat în familia Melencu înainte ca tatăl să moară?

WOWbiz.ro a aflat că mama Luizei, Monica Georgeta Melencu, a depus o acțiune de divorț împotriva soțului ei, Claudiu, pe data de 25 noiembrie 2011, la Judecătoria Craiova, conform portalului instanțelor din România. O săptămâna mai târziu, sora Luizei anunța îndurerată moartea tatălui ei. Bărbatul fusese prea afectat de dispariția fiicei lui dar și de neputința autorităților de a o găsi și până la urmă pur și simplu a cedat.

Mama Luizei Melencu a intordus acțiune de divor

Nu se știe exact ce a dus la introducerea acțiunii de divorț între părinții Luizei Melencu, însă cert este că viața acestora a fost dată peste cap de ancheta procurorilor. Cu un an în urmă, procurorii au lăsat să ”răsufle”în presă o informație care nu ar fi rebuit să ajungă niciodată publică: potrivit analizelor ADN, Claudiu nu era tatăl

biologic al Luizei. Deși părinții fetei au respins cu tărie această informație, presiunea constantă pusă asupra lor i-a afectat.

Claudiu Melencu: ”Luzia e fetița mea”

”Am aflat după 20 de ani că fetița mea nu e fetița mea. Eu nu am nici o îndoială. Pe acest copil l-am crescut eu. Soția mea a stat lângă mine, am văzut cum i-a crescut burtica. Eu pot să fac alte ADN-uri, să vedem ce iese”,spunea Claudiu Melencu. Pe de altă parte, mama Luizei a refuzat mult timp să mai facă alte teste , pe motiv că nu are încredere în acestea. Ea a fost amenințată cu amenda și până la urmă a acceptat să vina la INML să-i fie recoltate alte probe biologice. ”Am fost adusă cu forța”, spunea, atunci, Monica Melencu.

Luiza Melencu, alături de mama ei

Pe de altă parte, bunicul Luizei Melencu a trecut și el prin momente grele. Procurorii l-au bănuit pe el că ar avea legătură cu răpirea iar Alexandru Cumpănașu a declarat recent că bătrânul ”și-a abuzat nepoata” și că aceasta a fost plecată de acasă timp de un an din cauza bunicului ei.

Tatăl Luizei a murit cu gândul la fiica lui

Tatl Luizei Melencu, lovit din toate părțile

Un apropiat al lui Claudiu Melencu a declarat pentru Adevărul că acesta a murit cu gândul la fiica lui. ”Nici nu știți cât suferea. Era distrus că nu poate afla adevărul. El nu apărea prea des la televizor, încerca să afle singur ce s-a întâmplat. Era convins că Luiza a fost răpită, că este undeva, în afara țării. Își dorea mult să fie față-n față cu Dincă la proces. S-a stins cu gândul că nu știe unde este fetița lui”,a povestit acesta.