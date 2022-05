Boala cruntă cu care s-a confruntat Silvana Rîciu. A fost conectată la oxigen, la un pas de moarte: "Am ajuns la spital pe ultima sută de metri"

In articol:

Silvana Rîciu a traversat o perioadă extrem de dificilă în trecut. Interpreta de muzică populară a povestit că s-a confruntat cu probleme grave de sănătate și a fost nevoită să stea conectată mai multe zile la oxigen, căci avea plămânii afectați în proporție de 75%.

Abia când și-a revenit, cântăreața a aflat că medicii i-au dat foarte puține șanse de supraviețuire.

Motivul pentru care Silvana Rîciu a ajuns în stare gravă, pe patul de spital

Silvana Rîciu nu știa că se confruntă cu probleme grave de sănătate, atunci când a ajuns pe mâinile medicilor. Artista a povestit că totul a pornit de la un virus pe care l-a luat și care i-a afectat grav plămânii, în proporție de 75%. Inițial, cântăreața de muzică populară a crezut că este vorba doar despre o gripă sezonieră, însă lucrurile s-au complicat: "Am luat un virus, vreo două săptămâni am fost bolnavă, am crezut că e o gripă, o răceală, nu știam exact. M-am tratat, e adevărat, însă nu știam că am probleme cu plămânii.

Se pare că avusesem și în anii dinainte, fără ca eu să știu, niște probleme la plămâni, care din cauza virusului ăsta s-au agravat și am ajuns la spital într-un stadiu deplorabil, cumva pe ultima sută de metri. Aveam plămânii afectați peste 75 la sută. Am stat cu oxigen zece zile internată, a fost foarte complicat.", a declarat Silvana Rîciu, în cadrul unei emisiuni TV.

Medicii l-au avertizat pe soțul artistei să se pregătească pentru ce e mai rău

Silvana Rîciu a fost nevoită să stea conectată 10 zile la oxigen, pentru a se pune din nou pe picioare.

După ce și-a mai revenit, artista a aflat că medicii nu i-au dat prea multe șanse de recuperare, ci dimpotrivă, i-au avertizat soțul să se pregătească pentru ce e mai rău:

Eu n-am știut lucrul ăsta, adică nu mi-am imaginat că este atât de grav, însă nu puteam să respir deloc. Nu puteam să urc scări, nu puteam să merg decât câțiva pași fără să obosesc exagerat de mult.", a adăugat solista.