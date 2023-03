Boala cu care s-a confruntat Rodica Popescu Bitănescu. Actrița ajunsese să fie de nerecunoscut: „Am ajuns dintr-o musculoasă un bețișor”

In articol:

Rodica Popescu Bitănescu face parte din generația de aur a teatrului românesc care a adus zâmbetul pe buze a mii de oameni. Chiar dacă actrița este mai tot timpul zâmbitoare și plină de viață, nu mereu lucrurile au fost roz în viața ei.

Boala de care a suferit Rodica Popescu Bitănescu

În urmă cu câțiva ani, aceasta a dus o luptă destul de grea cu o boală cumplită care făcea foarte multe victima la acea perioadă și ajunsese să fie de nerecunoscut.

Actrița își amintește chiar și acum, la aproape 75 de ani, de perioada în care țara noastră era sub dominație sovietică. Vedeta a trecut prin foarte multe momente dificile atunci, care nu au făcut nimic altceva în afară să o întărească și mai mult.

Încă de la o vârstă fragedă, Rodica Popescu Bitănescu și familia sa au rămas fără avere și au fost nevoiți să doarmă într-un subsol plin de mucegai și fără vreo fereastră. Tatăl artistei a petrecut foarte mulți ani la închisoare, din care a ieșit abia la vârsta de 50 de ani, iar de parcă totul nu ar fi fost de ajuns, aceasta a suferit de gripa asiatică.

Din cauza bolii și a foametei de atunci, vedeta a pierdut foarte mult în greutate și a ajuns să fie de nerecunoscut.

„Imaginați-vă, să ai o casă cu strictul necesar și deodată, în 11 iunie 1948, ți se ia tot. Mama a luat cu mine câinele care se numea Tâc-Tâc, că dădea din coadă. Imaginați-vă ce au simțit părinții mei. Tata a ieșit din pușcărie la 50 de ani cu frică. Era perioada gripei asiatice, pe care am făcut-o eu, acasă la mine. Dintre toți studenții din cartierul ăla, doar pe mine m-a găsit. Stăteam într-un cartier boieresc, într-un subsol cu igrasie și fără aer, cu ferestre la pământ. În acea perioadă, am avut această boală, care s-a manifestat cu hemoragie pe nas. Și așa am ținut-o până am ajuns dintr-o musculoasă un bețișor, piele și os, fără mușchi, fără nimic. Sunt complexată și acum. Mi-am dorit să fiu grăsuță și să mănânc mult, că foamea m-a înnebunit. Noi am fost victime colaterale”, a declarat actrița în cadrul unei emisiuni.

Citeste si: Vouchere de 750 de lei și de 2.000 de lei pentru români! Cine sunt beneficiarii şi ce condiţii trebuie să îndeplinească- kanald.ro

Citeste si: O femeie gardian, filmată în timp ce sugea degetul unui deținut într-o închisoare. Imaginile au fost făcute publice| VIDEO- stirileprotv.ro

Citește și: Viața Rodicăi Popescu-Bitănescu. Celebra actriță are o poveste de viață desprinsă din filme: „Comedia se naşte din dramă”

Copii, un subiect sensibil pentru actrița Rodica Popescu-Bitănescu

Actrița și soțul său, Mircea Bitănescu, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de foarte mulți ani. Cei doi s-au cunoscut în momentul în care îndrăgita actriță a susținut examenul pentru permisul de conducere, soțul acesteia aflându-se în comisia de examinare.

Deși Rodica Popescu-Bitănescu și soțul său, Mircea Bitănescu sunt suflete pereche și se iubesc intens și după 48 de ani de căsnicie, lucru care le-a lipsit dintotdeauna a fost un copil. Acest subiect este unu destul de delicat pentru actriță și nu a fost niciodată deschisă să vorbească despre asta, în schimb a mărturisit că iubește copii, și-a dorit unu, iar lucru care o deranjează cel mai tare este faptul că persoanele din jur vorbesc fără să știe cu adevărat povestea.

Citeste si: „S-a chinuit!” Văduva artistului a rupt tăcerea despre moartea lui Nosfe și a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele sale clipe!- kfetele.ro

Citeste si: Buna Vestire 2023. Ce este bine să faci în această zi importantă pentru a avea parte de sănătate?- stirilekanald.ro

Citeste si: Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, dezvăluiri neașteptate despre artistă:”Lumea a judecat-o foarte greșit, fără să se știe motivul. Vrea copii”- radioimpuls.ro

„Nu este adevărat că nu mi-am dorit copii. Acel adevăr îl știu numai eu și Dumnezeu. Nu am să vorbesc niciodată despre acest lucru. Este un lucru prea personal. Nu se pune problema că nu am vrut, pentru că eu ador copii. O să spun numai dacă o să scriu o carte. Acesta este un subiect de roman. Nu am să dezvălui de ce nu am copii, acesta este secretul meu”, a mărturisit Rodica Popescu-Bitănescu, potrivit okmagazine.

Actrița Rodica Popescu Bitănescu [Sursa foto: Captură video]