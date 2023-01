Cine este Rodica Popescu Bitănescu. Biografia unei mari artiste

In articol:

Rodica Popescu Bitănescu, în vârstă de 84 de ani, se numără printre cele mai mari actrițe ale teatrului românesc.

Cine este Rodica Popescu Bitănescu din serialul

Una dintre marile doamne ale teatrului românesc, Rodica Popescu Bitănescu, în vârstă de 84 de ani, s-a născut în Răsuceni, în județul interbelic Vlașca, în prezent

județul Giurgiu.

Până la 10 ani, Rodica Popescu Bitănescu a avut o copilărie fericită, din care nu-i lipsea nimic, fiind născută într-o familie înstărită. Însă lucrurile s-au schimbat în 1948, odată cu naționalizarea, când tatăl său a fost trimis la pușcărie, iar averea familiei a fost confiscată.

„Imaginați-vă, să ai o casă cu strictul necesar şi deodată, în 11 iunie 1948, ți se ia tot. Mama a luat cu mine câinele care se numea Tâc-Tâc, că dădea din coadă. Imaginați-vă ce au simțit părinţii mei. Tata a ieșit din pușcărie la 50 de ani cu frică. Era perioada gripei asiatice, pe care am făcut-o eu, acasă la mine. Dintre toţi studenţii din cartierul ăla, doar pe mine m-a găsit. Stăteam într-un cartier boieresc, într-un subsol cu igrasie şi fără aer, cu ferestre la pământ. În acea perioadă, am avut această boală, care s-a manifestat cu hemoragie pe nas. Şi aşa am ținut-o până am ajuns dintr-o musculoasă un bețișor, piele şi os, fără mușchi, fără nimic. Sunt complexată şi acum. Mi-am dorit să fiu grăsuță şi să mănânc mult, că foamea m-a înnebunit. Noi am fost victime colaterale”, a povestit actrița, invitată în emisiunea „Sinteza zilei”, de la Antena 3.

Deși a trecut prin multe greutăți de-a lungul vieții, Rodica Popescu Bitănescu nu a renunțat la visul său și astfel a ajuns una dintre cele mai cunoscute actrițe ale țării.

Cum se menține în formă Rodica Popescu Bitănescu

Chiar și la 84 de ani, Rodica Popescu Bitănescu se declară o persoană plină de energie, cu un spirit tânăr. Marea actriță reușește să se mențină în formă ocupându-și întotdeauna timpul cu câte o activitate.

„Sunt plină de energie pentru că sunt un om foarte credincios și mă rog în fiecare zi să fiu sănătoasă. Mă lupt să am mintea limpede, să îmi comand să fac ce vreau eu și să îmi fie bine. Am multă activitate pentru că am învățat că nu este bine să faci nimic, trebuie să faci mereu ceva. Sunt o bună gospodină, îmi place să fac piața, să gătesc, să mănânc, să scriu, să recitesc ce am scris, să mă informez, să fiu la zi cu tot ce se întâmplă”, a povestit actrița în emisiunea La Măruță.

