Bogdan de la Ploiești, mesaj de susținere pentru Zanni la Survivor România: „Să vină câștigător”

Zanni se apropie cât mai mult de marea finală de la Survivor România 2021. Faimosul este foarte susținut de către oamenii apropiați din viața lui, cât și persoanele cu care a colaborat. printre ei se numără și cântărțeul Bogdan de la Ploiești. Cei doi au colaborat pentru piesa „Obsesia”, care a strâns peste 21 de milione de vizualizări pe Youtube.

Pe pagina sa de Instagram, celebrul manelist a transmis un mesaj de susținere pentru Faimosul de la Survivor România 2021. El speră ca Zanni ca devină marele câștigător al competiției din Republica Dominicană.

„Vreau ca cine mă iubește pe mine să-l ajutăm pe Zannidache să vină câștigător! Merită și punct”, a scris Bogdan de la Ploiești, pe pagina sa de Instagram.

Zanni, favoritul publicului la Survivor România 2021

În ediția de duminică seara, 27 iunie, Zanni a fost votat favoritul publicului în echipa Faimoșilor. Concurentul le-a mulțumit tuturor celor care l-au votat și a mărturisit că își dorește să câștige în cotninuare încrederea susținătorilor. După eliminarea lui Sebastian Chitoșcă, Zanni și Elena Marin sunt ultimii Faimoși care au mai rămas în Republica Dominicană.

„Ce am realizat eu în emisiunea asta, că am intrat râzând și pe z ice trece mi s-a luat zâmbetul de pe buze. Mi-am dat seama că în fiecare zi am gaăsit motive să mă distrez, că asta a fost strategia mea aici.

Strategia mea a fost să spun ce simt și că văd doar partea comică din această emisiune. Chiar dacă mă enervez, trebuie să trec repede peste. Ieri și azi am cam fost timorat și acum că am aflat că m-a votat lumea mi-a venit din nou fericirea”, a spus Zanni, la Consiliul de eliminare.