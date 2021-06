Marele secret al Elenei Marin, dezvăluit: a sunat-o pe Elena Ionescu de la Survivor sezonul 1, pentru a-și pune la punct strategia! A învățat de la cea mai bună?! EXCLUSIV

Elena Marin a plâns foarte mult la Survivor 00:07, iun 28, 2021 Autor: Radu Constantin

O fostă concurentă de la Survivor a dezvăluit pentru WOWbiz.ro

Raluca Dumitru: ”Mi-a spus că a sunat-o pe Elena Ionescu înainte să intre la Survivor”

că Elena Marin i s-a confesat că i-a cerut sfaturi Elenei Ionescu, câștigătoarea primului sezon, înainte să plece în Republica Dominicană. Elena Marin s-ar fi arătat interesată de strategia pe care Ionescu a fi folosit-o pentru a ajunge la marele premiu și despre modul în care aceasta a relaționat cu oamenii din echipa ei. Întâmplător sau nu, Elena Ionescu a fost acuzată de cea mai mare parte a colegilor ei că se victimizează prea mult, exact lucrul care acum i se reproșează Elenei Marin.

Raluca Dumitru s-a apropiat la început de Elena Marin

Raluca Dumitru a povestit pentru WOWbiz.ro că într-una din discuțiile cu Elena Marin, aceasta i-a mărturisit că i-a cerut sfatul Elenei Ionescu. ”Imediat după ce am ajuns în Dominicană, am încercat să mă apropii de Elena, pentru că era singura din camp pe care o cunoșteam în momentul acela, fusesem chiar colege la un post de televiziune. Am fost împreună pe plajă și am stat de vorbă despre mai multe lucruri. La un moment dat, ea mi-a povestit că a sunat-o pe Elena Ionescu și că i-a cerut sfaturi despre cum să fie, cum să se comporte... nu mi-a spus exact ce i-a spus. Probabil că acum nu ar mai recunoaște, însă atunci asta mi-a spus”, a dezvăluit Raluca Dumitru pentru WOWbiz.ro.

Elena Ionescu, nominalizată de 8 ori de colegi și acuzată că se victimizează prea mult

Elena Ionescu a fost acuzată că se victimiza prea mult

Elena Ionescu a reușit să câștige marele premiu la Survivor România sezonul 1 după ce a fost nominalizată de 8 ori de către colegii ei, la consiliul de eliminare și de fiecare dată a fost salvată de public. ”De un milion de ori mi s-a spus că mă victimizez, dar acesta nu e stilul meu. Înțeleg că sunt nominalizată pentru o perioadă mai proastă, cea de săptămâna trecută. Acum s-a mers pe aceeași premisă, nu știu dacă e o strategie bună, dar trebuie să iau jocul așa cum e, să nu mă gândesc la foarte multe lucruri”, a mărturisit Elena Ionescu la unul din consilii, declarație care seamănă foarte bine cu cele pe care acum le folosește Elena Marin.

Elena Ionescu nu se regăsește în Elena Marin

Elena Marin este faimoasa cu cel mai mare succes la public

Totuși, Elena Ionescu e de părere că nu seamănă ”ca și comportament, ca și strategie”, cu Elena Ionescu, spunând că ea nu a plâns niciodată în acest show. ”Mă regăsesc în anumite lucruri pe care echipa ei a încercat să le abordeze cu ea. Faptul că toată echipa dă și în ea este pentru că și ea este de partea unor persoane care nu aduc puncte în echipă”, a dezvăluit recent Elena Ionescu