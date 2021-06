Se dă startul individualelor la Survivor România. Dan Pavel face anunțul: „Așteptarea s-a încheiat!” Ce îi așteaptă pe Faimoși și Războinici

Dan Pavel, prezentorul Survivor România 2021 23:40, iun 27, 2021 Autor: Loredana Dobre

Așteptarea a luat sfârșit pentru Faimoși și Războinicii care și-au dorit să ajungă la individuale. Începând de săptămâna viitoare, se dă startul individualelor la Survivor România.

Încep individualele la Survivor România

Șase concurenți se vor lupta să ajungă în finala sezonului 2 Survivor România 2021. „Ați rămas șase supraviețuitori. Doi în echipa Faimoșilor și patru în echipa Războinicilor. Zanni, Elena, Albert, Maria, Marius și Andrei, de săptămâna viitoare trecem la individuale. Veți avea jocurile individuale. Fiecare dintre voi trage pentru el, pentru ceea ce înseamnă rămânerea în competiție, din punct de vedere psihic, fizic și mental”, este anunțul făcut de prezentatorul emisiunii, Dan Pavel.

Zanni: Mă consider destul de bun pe traseu, voi reuși să dau totul pe traseu așa cum am făcut până acum. O să sparg, o să rup, să-I bat pe toți.

Elena Marin: Îmi era frică de acest consiliu, dar sunt bucuroasă ca am reusit și că vin individualele. Acum fiecare va fi pe cont propriu și vat rage pentru el.

Va trebui să ne luptăm între noi, cot la cot, să demonstraăm că suntem buni sportive, ca vom face fașă frustrărilor noastre. Sunt curioasă de traseu și sunt nerăbdătoare să aflu în ce constau aceste individuale și să-mi câștig locul în finală.

Albert Oprea: Am visat la acest moment de când am intrat în competiție. Trebuie să dau tot ce am mai bun din mine.

Maria Chițu: Sunt foarte bucuroasă, la am ajuns la o etapă la care am visat de săptămâni bune. În sfârșit suntem aici. Mă bucur că o pot susține pe Elena pe traseu și că este aici cu mine.

Echipa Războinicilor

Marius Crăciun: Îmi doresc să ajung cât mai departe. Sunt curios cum va fi să concurez cu Andrei.

Andrei Dascălu: Mă bucur că am intrat la individuale. După o lună aici am început să-mi dau șanse și să sper la individuale. Vreau să-i toc și pe ai mei. Sunt foarte motivat.

Sebastian Chitoșcă ratează individualele la Survivor România

Fostul fotbalist părăsește competiția Survivor România duminică seara, după aproape șase luni în Dominicană. Sebastian Chitșcă susține că ar fi meritat să ajungă mai departe în competiție și nu era timpul să iasă.

„Știam, am presimțit că se va întâmpla lucrul ăsta. Le-am spus tuturor că simt că voi pleca acasă. Mă bucur că am ajuns până aici, simt că am dus steagul Faimoșilor la nivel înalt contra unor Războinici. Simt că mi-am îndeplinit multe obiective de când am intrat în această competiție și până acum. Îmi pare rău că nu am avut ocazia să mă lupt cu unul din echipa mea, Zanni.

Sebastian Chitoșcă

Chiar voiam să-mi testez abilitățile sportive cu un artist care are inimă de sportive și ăsta a fost singurul obiectiv pe care nu mi l-am îndeplinit aici. Nu am spus niciodată că am un vis să câștig. Am plâns, am râs, am trecut prin multe lucruri. Îi respect pe cei de acasă că m-au susținut până acum. Consider că meritam să ajung mai departe. Sunt și fericit că mă duc acasă, la familie. Nu credeam că voi rezista atâtea luni fără ei”, a spus Sebastian Chitoșcă.