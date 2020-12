Bogdan de la Ploiești și Theo Rose, un nou cuplu în showbizul românesc? Detaliile care-i dau de gol

Bogdan de la Ploiești și Theo Rose lansează piese de senzație, care ocupă doar primele locuri în trendingul românesc!

Bogdan de la Ploiești și Theo Rose au o relație foarte apropiată, iar cei doi artiști se înțeleg de minune, nu doar pe plan muzical. Concurenta de la ”Bravo, ai stil”Celebrities” este una dintre cele mai iubite cântărețe din România. În ultima vreme, Theo Rose a ”riscat” cu piesele de senzație pe care le-a lansat alături de nume mari din industria muzicală.

In articol:

Citeste si: Theo Rose și nepotul lui Nea Mărin, pentru prima oară într-o emisiune de televiziune! Cum a început povestea lor de dragoste

Citeste si: Theo Rose, declarații cutremurătoare despre momente dificile din viața sa! Cântăreața a apelat la terapie pentru a trece mai ușor peste probleme

Printre acei artiști consacrați se numără și Bogdan de la Ploiești, alături de care a lansat cele mai frumoase hit-uri. Melodiile pe care Theo și Bogdan le cântă împreună se poziționează doar pe primele locuri în trendingul românesc. Cei doi și-au unit forțele și au impresionat o țară întreagă cu piesele, care aduc a manele vechi, de calitate.

Citeste si: Alegeri parlamentare 2020. Informațiile pe surse se contrazic. Luptă pe pragul electoral - evz.ro

Citeste si: Imagini de coşmar din Spitalul Județean Reșița! Pacienţi pe jos şi mizerie de nedescris - bzi.ro

Bogdan de la Ploiești și Theo Rose, mai mult decât prieteni?

Odată cu colaborările neașteptate, care au lăsat mască o țară întreagă, au ieșit și multe zvonuri conform cărora Theo și Bogdan ar fi mai mult decât colegi de studio. Deși toți fanii lor își doresc să-i vadă împreună, Theo Rose are deja o relație cu Alex, de ceva timp. Ba mai mult decât atât, frumoasa artistă a declarat în nenumărate rânduri, că iubitul ei, Alex, i-a fost aproape în momentele grele din viață.

Theo Rose si Alex, iubitul ei[Sursa foto: Instagram]

Recent, Bogdan de la Ploiești a publicat, pe contul lui de Instagram, o filmare în care cântă o piesă de dragoste alături de Theo Rose și Alessandra. Comentariile despre relația de prietenie dintre cei doi au început să curgă pe contul lui Bogdan, iar un comentariu i-a atras atenția cântărețului.

”Există două scenarii în ceea ce-i privește pe Theo și Bogdan. Primul ar fi acela în care el are o relație serioasă despre care nu vrea să se afle pentru că, evident, pierde fani ș-atunci “aruncă” în public dulcegării care să atragă “drăguțe”. Și chiar de n-are, imaginea unui cuplu “interzis”- ea are iubit- atrage într-un mare fel. Scenariul acesta este ok pentru amândoi pentru că fanii amândurora “migrează” de la unul la celălalt, se câștigă vizibilitate, el își protejează audiența și relația (dacă există), ea devine mai cunoscută publicului căruia i se adresează în acest moment, respectiv publicului care ascultă manele. Amândoi știu că este anul lor și că trebuie să scoată ce este mai bun din el și o vor face. Al doilea scenariu este acela în care ei chiar se îndrăgostesc unul de celălalt ceea ce este trist pentru că deși există o chimie, un viitor nu se întrevede pentru că iubirea nu este mereu suficientă. Bogdan vorbește în cea mai mare parte a melodiilor sale despre greșeli, deci este conștient că în lumea în care el învârte să aluneci, este ușor. Or, pentru Theo, având în vedere istoricul anxietății/depresiei (care sunt stări pe care trebuie să învățăm să ni le asumăm toți), ar fi foarte greu. Viața i s-ar reduce la compromisuri (cu care este obișnuită pentru că are un suflet minunat). Sunt talentați, frumoși și amândoi de mână chiar ar schimba lumea, dar trebuie să aibă mare grijă de sufletele lor, să învețe ce-și doresc cu adevărat și să lupte pentru asta cu cel puțin la fel de mare îndârjire precum au luptat pentru carierele lor. Să-și asculte sufletele și să lupte pentru ei!”, este comentariul lăsat de o internaută. Acest mesaj a fost publicat și de Bogdan de la Ploiești, la InstaStory, unde a etichetat-o pe Theo Rose.