Bogdan Mocanu a făcut anunțul: "Cadoul pe care l-am așteptat toată viața". Este în culmea fericirii după ce i s-a îndeplinit cel mai mare vis

In articol:

Bogdan Mocanu a ținut să împărtășească cu admiratorii săi unul dintre cele mai fericite momente din viața lui. Fostul concurent de la "Puterea Dragostei" a anunțat pe rețelele de socializare că trece printr-o perioadă extrem de importantă, căci va reuși, în curând, să scape de injecțiile cu insulină, pe care le face de ceva timp.

Citeste si: Bogdan Mocanu are planuri mari de viitor! Din ce vrea tânărul să ajungă să facă bani: „Am zis să fructific cumva imaginea mea”

Bogdan Mocanu: "Ăsta e cadoul pe care l-am așteptat toată viața"

Bogdan Mocanu a vorbit în nenumărate rânduri despre boala care i-a schimbat viața. Fostul concurent de la "Puterea Dragostei" suferă de diabet, iar acest lucru l-a făcut să treacă, de-a lungul timpului, prin momente destul de dificile. Acum, însă, tânărul a anunțat că urmează să aibă parte de o schimbare radicală, căci va scăpa în sfârșit de injecțiile cu insulină: "Dragilor, nu pot să vă zic cât de entuziasmat sunt! Nu știți ce am aici. Ăsta e cadoul pe care l-am așteptat toată viața. E pompa de insulină pentru diabet.

Citeste si: Cine este CRISTINA BÂTLAN. „Eram ultima persoană care s-ar fi gândit vreodată că Roberto mă minte sau mă înșală"- kfetele.ro

Citeste si: Răsturnare de situaţie! NU Vladimir Putin conduce războiul din Ucraina. Cine este, de fapt, persoana din umbră..- bzi.ro

Mâine am programare să o instalez. De mâine, teoretic, ar trebui să nu mai fac injecții niciodată. Am super mari emoții. Nu știu, parcă e prea frumos să fie adevărat, dar vă țin la curent, am vrut să vă anunț și pe voi." , a declarat Bogdan Mocanu, în mediul online.

Bogdan Mocanu [Sursa foto: Captură TikTok]

Bogdan Mocanu, despre diagnosticul care i-a schimbat viața

Viața lui Bogdan Mocanu s-a schimbat radical de când tânărul a aflat că suferă de diabet. Fostul concurent de la "Puterea Dragostei" a povestit în urmă cu ceva vreme că boala cu care a fost diagnosticat a venit la pachet și cu câteva restricții legate de stilul de viață pe care îl avea.

Pe lângă faptul că a trebuit să aibă grijă la alimentație, Bogdan a fost nevoit să fie atent și la câte ore petrece zilnic în sala de sport, pentru a nu-și agrava starea de sănătate:

Citeste si: Bogdan Mocanu, apariția cu care și-a băgat în sperieți fanii! Artistul s-a afișat cu sânge la nas și la gură

Dar alții nu au mâini sau picioare și tot fac sportul ăsta, eu de ce nu aș face. Diabetul este un lucru bun care mi s-a întâmplat, pentru că m-a maturizat și am învățat din greșelile altora, pot progresa, nu vreau să-mi pierd anii tinereții. Cred că viața are alt scop, trebuie să fii într-o evoluție constantă.", a declarat Bogdan Mocanu în urmă cu mai mult timp, în cadrul unei apariții la TV.