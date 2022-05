Bogdan Mocanu ar putea rămâne fără braț, după ce a fost tăiat într-un club. Pe cine acuză tânărul de situația în care se află: „Nu și-a făcut treaba bine”

In articol:

Bogdan Mocanu, unul dintre cei mai apreciați și urmăriți foști concurenți ai show-ului ”Puterea Dragostei”, nu trece deloc prin momente plăcute.

În urmă cu câteva zile, tânărul, în urma unui conflict, a ajuns să aibă o rană deschisă la nivelul brațului. Atunci, Mocanu și prietenii lui se aflau într-un club de pe litoral, moment în care a fost atacat cu arme albe, după ce ar fi intrat în vorbă cu o

tânără.

Bogdan Mocanu, probleme din cauză tăieturii la braț

În urma disputei, fostul concurent de la Kanal D a ajuns de urgență pe mână medicilor din Constanța, care i-au acordat îngrijiri medicale de specialitate. Doar că acum, la câteva zile distanță, Bogdan Mocanu spune că tratamentul la care a fost supus i-a făcut mai mult rău decât bine.

În cadrul unui interviu, Bogdan Mocanu recunoaște că în fața cadrelor medicale din Constanța nu a avut un comportament tocmai adecvat, lucru care a fost reciproc, subliniază el, dar alta este problema sa.

Prietenul lui Jador spune că după ce a ajuns pe mâna medicilor constănțeni a fost nevoit să urmeze aceeași procedură și la București, rana sa arătând destul de rău.

„În momentul de față, rana nu prea arată bine, pentru că am ajuns la Urgențe, am ajuns puțin recalcitrant și, sincer, am vorbit cam urât cu medicii de acolo, în schimb era datoria lor să își facă treaba bine, și tocmai de asta am fost și supărat, la momentul respectiv. Medicul care m-a cusut a fost un pic mai recalcitrant, să zic așa. Nu mă deranjează că a fost recalcitrant medicul cu mine, ci pur și simplu mă deranjează că nu și-a făcut treaba bine, pentru că am ajuns în București la Floreasca, la Urgențe și când mi-au dat pansamentul jos și au văzut „opera de artă” au zis că nu e ok”, a mărturisit Bogdan Mocanu, în cadrul unei emisiuni TV.

Mai mult decât atât, îngrijorat pentru starea sa de sănătate, diagnosticat fiind și cu diabet, ceea ce complică și mai mult situația, Bogdan Mocanu a cerut părerea și celor din străinătate.

Pe un grup dedicat rănilor severe, acolo unde a urcat imagini cu brațul său rănit și cusut de medicii constănțeni, Bogdan spune că a primit numai reacții negative.

Toți au subliniat, notează el, că ar putea ajunge să i se amputeze brațul, în cazul în care rana, deloc bine tratată, se infectează.

”Trebuie să mă duc să îmi facă anestezie, să îmi scoată tot ce mi-au făcut cei de la Constanța și să coasă, din nou, mai îndeaproape. Am încărcat poza pe un grup din America, pe care se postează răni mai grave și acolo toată lumea a început să scrie că separat de cusătură, eu fiind diabetic dacă se infectează cumva rana și se face vreo cangrenă, poate să conducă și până la amputarea brațului”, a adăugat tânărul.