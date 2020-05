In articol:

Bogdan Mocanu simte ca nu poate trai fara Andra Volos. Fostul concurent de la Puterea dragostei este disperat si vrea sa o recucereasca pe cea care i-a devenit iubita dupa ce s-au cunoscut si s-au placut in emisiunea de la Kanal d care se filmeaza in Turcia. Mocanu recunoaste ca a gresit, dar ii cere Andrei sa il primeasca inapoi in bratele ei.

Citeste si: Incredibil, ce mesaj a primit Bia de la Puterea dragostei de la Bogdan Mocanu după despărțirea lui de Andra! S-a aflat abia acum, la două săptămâni de la scandal

Citeste si: Andra Volos, protagonista unui videoclip desprins din viața reală: „Te-așteaptă în ușă bagajul”. Este cu dedicație pentru Bogdan? Vezi explicația ei

Citeste si: Andra Voloș nu poate evolua lângă Bogdan Mocanu. Acesta este adevăratul motiv al despărțirii! O concurentă din casa Puterea Dragostei a spus tot!

Bogdan Mocanu vrea sa se impace cu Andra. I-a facut o dedicatie speciala la miezul noptii

In miez de noapte, Bogdan Mocanu a mers la lautari. S-a gandit la fosta lui iubita si i-a facut o dedicatie. A postat imaginile pe Instagram, dar cu siguranta i le-a trimis si Andrei Volos in mesaj privat, pentru a se asigura ca tanara vede ca fara ea nu poate sa traiasca. Cel mai bun prieten al lui Jador si-a pus cenusa in cap prin intermediul manelistului, caruia i-a cerut sa interpreteze o anumita melodie, dedicatie speciala pentru cea pe care o iubeste la nebunie.

"De la Bogdan pentru Andra, Andra, Andra! Sa spunem ca noi, barbatii, cand mai lipsim cateodata de acasa, nu facem decat sa ducem gunoiul, apoi ne intoarcem acasa", a spus cantaretul la microfon, la cererea speciala a lui Bogdan Mocanu. Versurile piesei care a urmat se potrivesc manusa situatiei in care se afla acum cuplul Mocanu-Volos. Bogdan a calcat stramb, iar acum se caieste si ii cere partenerei sa il ierte si sa il primeasca din nou acasa.

Citeste si: Scanadalul dintre Alex Turcu și Bogdan Mocanu ia amploare. Ce acuzații și-au mai aruncat cei doi: „Postezi în victimă!”

"Chiar daca am mai facut rele, din iubire m-ai iertat/ Colierul vietii mele, cu tine sunt cel mai bogat/

Ti-as oferi un cadou/

Sa-l porti mereu cu tine/

Si cine il priveste/

Sa stie ca e de la mine" e un fragment din melodia dedicata Andrei Volos la miez de noapte.