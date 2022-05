Bogdan Mocanu, prima reacție după ce agresorii care l-au atacat în clubul din Constanța au fost prinși: „A fost o neînțelegere”

In articol:

În urmă cu aproape două săptămâni, Bogdan Mocanu a fost victima unui scandal, din cauza unei neînțelegeri. Mai precis, fostul concurent de la ”Puterea Dragostei” a fost tăiat cu o macetă la unul dintre brațe, într-un club din Mamaia, iar miercuri, 25 mai, doi bărbați au fost reținuți privind incidentul din Constanța.

De precizat este că, la momentul respectiv, Bogdan Mocanu a fost observat de către o echipă de polițiști și a fost întrebat despre incident, însă acesta a refuzat să vorbească despre ceea ce se întâmplase, dar și să depună plângere împotriva agresorilor.

Polițiștii din Mamaia au deschis un dosar penal pentru tulburarea liniștii publice

Chiar dacă fostul concurent de la ”Puterea Dragostei” a refuzat să depună plângere împotriva agresorilor, oamenii legii din stațiunea Mamaia au deschis un dosar penal pentru tulburarea liniștii publice, dar și pentru port ilegal de arme albe.

De asemenea, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța și cu ajutorul Serviciului Investigații Criminale, au fost organizate trei descinderi, care au avut loc în Călărași, București și Ilfov, iar în urma acestora au fost descoperite mai multe arme albe, bărbații precizând că le foloseau cu ocazia unor lupte de stradă, scrie Gândul.ro.

Totodată, doi bărbați au fost conduși la audieri și reținuți pentru 24 de ore, iar presupușii agresori, pe numele lor Victor B. și Costel A., au recunoscut că s-au certat cu Bogdan Mocanu, însă au negat că l-ar fi atacat pe fostul concurent de la ”Puterea Dragostei”.

Bogdan Mocanu, primele declarații după ce agresorii au fost prinși

Bogdan Mocanu a vorbit la scurt timp după ce a aflat că agresorii lui au fost prinși, declarând că nu se poate bucura pentru răul nimănui.

Mai mult decât atât, artistul a mai precizat că s-a împăcat cu respectivii bărbați care i-au făcut rău, mai ales că a fost vorba despre o neînțelegere la mijloc.

„Nu pot să mă bucur la răul nimănui, probabil, Poliția s-a autosesizat și de celelalte fapte care au fost din conflictul din seara respectivă. Știți foarte bine că eu nu am depus plângere legat de ce mi s-a întâmplat mie și probabil i-a chemat să dea declarații cu privire la tulburarea liniștii publice și cea mai fost acolo.

M-am împăcat cu băieții cu privire la conflictul nostru. Eu am fost chemat săptămâna trecută la Poliție pentru dosarul cu tulburarea liniștii publice. M-am împăcat cu băieții și suntem ok. Am rezolvat-o cum am știut mai bine și cum ar fi trebuit rezolvat un astfel de conflict, ei nici nu știau cine sunt la momentul potrivit. A fost o neînțelegere la mijloc, bine că am rezolvat-o și că nu s-a întâmplat nimic rău.”, a declarat Bogdan Mocanu pentru un post TV.

Bogdan Mocanu [Sursa foto: Instagram]