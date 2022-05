Ce a pățit Bogdan Mocanu, la scurt timp după ce a fost atacat cu maceta în club! A fost din nou amenințat: „Poate tu ar trebui să mori”

In articol:

Bogdan Mocanu se numără printre cei mai apreciați și îndrăgiți concurenți care au participat la show-ul matrimonial, ”Puterea Dragostei”, iar drept dovadă stă chiar numărul mare de urmăritori de pe rețelele de socializare.

Din nefericire, la jumătatea lunii mai, fostul concurent de la Kanal D a fost tăiat la unul dintre brațe , într-un club din Constanța, ajungând în prezent să se confrunte cu probleme destul de grave în urma respectivului incident.

Din nefericire pentru Bogdan Mocanu, acesta a ajuns să fie din nou amenințat, chiar în trafic, iar de această dată, o femeie a fost cea care i-a lansat o serie de amenințări.

„Încă sunt marcat, nu pot să cred ce s-a întâmplat”

Bogdan Mocanu păstrează mereu legătura cu fanii săi din mediul online, povestindu-le urmăritorilor de pe rețeaua de socializare aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Citeste si: Jador și Bogdan Mocanu revin în forță! Bianca Comănici, parte din surpriza verii. Avem primele imagini de la cel mai nou videoclip| EXCLUSIV

Așa s-a întâmplat și de această dată, căci fostul concurent de la ”Puterea Dragostei” a fost pus, din nou, într-o situație neplăcută. Mai precis, acesta a povestit că se afla în parcare și stătea pe telefon, moment în care la mașina lui a venit o femeie, care își plimba câinele. Aceasta vorbea în limba engleză și i-a spus tânărului să-și oprească ștergătoarele de la autoturism, căci îi sperie animalul de companie.

Citeste si: Alina Sorescu, schimbare neașteptată în plin divorț de Alexandru Ciucu! Ce decizie a luat artista după despărțire- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

În acel moment, Bogdan Mocanu i-a spus respectivei femei, mai în glumă, mai în serios, să nu își mai scoată patrupedul pe afară dacă se sperie atât de rapid.

Aceasta i-a aruncat o privire deloc prietenoasă, spunându-i artistului ”Poate tu ar trebui să mori”.

„Încă sunt marcat, nu pot să cred ce s-a întâmplat. A venit o nebună la mașină la mine, stăteam cu telefonul în parcare. A început să tragă de ștergătoare rău. Dau geamul jos, vine și dă cu pumnul în geam. Vorbea în engleză, îmi zicea că de ce nu îmi opresc ștergătoarele, că sperii câinele și plânge. Era violentă rău, rău. I-am zis că poate ar trebui să își țină câinele în casă dacă e așa sperios. S-a uitat așa în ochii mie și mi-a spus: Poate tu ar trebui să mori!”, a povestit Bogdan Mocanu, la Instastory.

Bogdan Mocanu [Sursa foto: Instagram]

Bogdan Mocanu, despre rana suferită în urma incidentului din club

La scurt timp după incidentul din clubul de la Constanța, Bogdan Mocanu a vorbit despre rana pe care a suferit-o, menționând că a fost la spital, pentru a primi ajutor de specialitate, însă la câteva zile după, tratamentul administrat i-a făcut mai mult rău decât bine.

„În momentul de față, rana nu prea arată bine, pentru că am ajuns la Urgențe, am ajuns puțin recalcitrant și, sincer, am vorbit cam urât cu medicii de acolo, în schimb era datoria lor să își facă treaba bine, și tocmai de asta am fost și supărat, la momentul respectiv. Medicul care m-a cusut a fost un pic mai recalcitrant, să zic așa. Nu mă deranjează că a fost recalcitrant medicul cu mine, ci pur și simplu mă deranjează că nu și-a făcut treaba bine, pentru că am ajuns în București la Floreasca, la Urgențe și când mi-au dat pansamentul jos și au văzut „opera de artă” au zis că nu e ok”, a mărturisit Bogdan Mocanu, în cadrul unei emisiuni TV.

Citeste si: "Puteam să mor! Mă recuperez mai greu din cauza diabetului" Bogdan Mocanu, mărturii terifiante după ce a fost tăiat în club! Cântărețul, decis să se facă dreptate| EXCLUSIV

Din acest motiv, fiind extrem de îngrijorat, mai ales că este diagnosticat și cu diabet, Bogdan Mocanu a cerut părerea și unor persoane din străinătate, respectiv pe un grup ce era dedicat rănilor severe.

”Trebuie să mă duc să îmi facă anestezie, să îmi scoată tot ce mi-au făcut cei de la Constanța și să coasă, din nou, mai îndeaproape. Am încărcat poza pe un grup din America, pe care se postează răni mai grave și acolo toată lumea a început să scrie că separat de cusătură, eu fiind diabetic dacă se infectează cumva rana și se face vreo cangrenă, poate să conducă și până la amputarea brațului”, a adăugat tânărul.

Bogdan Mocanu [Sursa foto: Instagram]