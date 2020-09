Tzanca Uraganul, manelist controversat

Tzanca Uraganu a luat o decizie care i-a lăsat mască pe toți apropiații lui, chiar în perioada pandemiei, atunci când a decis să divorțeze de femeia cu care avea o relație considerată ”căsătorie” și să se ”însoțească” cu o alta, o brunetă alături de care era văzut mai tot timpul, Mădălina.

”Tzanca Uraganu nu lipsește niciodată de lângă Mădălina, ea îl însoțește la mai toate concertele, are grijă ca lui să nu îi lipsească nimic. De aceea se tot vorbește prin lumea manelelor că ar avea o relație, nu tocmai ascunsă, dar extraconjugală. Acum, normal că a fost invitat și la sărbătorirea copilului Mădălinei, mai ales că ei sunt apropiați de ani buni”, ne-a spus, acum ceva vreme, un cunoscut de-al celor doi.

Doar că, de cum s-a căsătorit, Tzanca Uraganul pare sa fi călcat strâmb cu cea mai controversată divă mondenă de la noi, Bianca Pop. Sau, cel puțin, așa susține ea, aducând în discuție și imagini compromițătoare cu cei doi. ”Am fost cu Tzancă, asta e... Nu mai sunt cu el, dar știam că are pe cineva.. Hau-hau, mau, mau, Tzanca era înnebunit după mine”, ne-a spus Bianca Pop, în exclusivitate, dând, totodată, câteva detalii cât se poate de explicite, dar de nereprodus, despre relația pe care a avut-o cu controversatul manelist.

Tzanca Uraganu, manelistul controversat al pandemiei de COVID-19

„Am fost răcit la plămâni acum două săptămâni și am făcut testul. Mie mi-a trecut răceala, mi-a trecut tot, am luat antibiotic atunci. Dar mie mi-a trecut absolut tot și am făcut testul așa, așa să văd ce e cu testele astea. Mi-a ieșit pozitiv, dar nu am avut absolut nimic. Nu iau nicio pastilă, nu am niciun simptom. Mi-a trecut singur. Și atunci când eram răcit la plămâni, n-am avut febră, nu am avut ceva grav, aveam puține frisoane, eram răcit la plămâni că eu am cântat și transpiram și schimbam 3-4-5 tricouri la un program, că am cântat afară. Mă simt foarte bine”, a declarat manelistul Tzanca Uraganu pentru un post tv.