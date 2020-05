In articol:

Andra Volos și Bogdan Mocanu s-au văzut după câteva zile de groază în care și-au transmis mai multe mesaje prin intermediul vloggurilor și ale prietenilor. Cei doi nu puteau să își ia „la revedere” așa cum se cuvine până nu puneau cap la cap tot ce s-a întâmplat în ultimele zile între ei. Inițial acestă întâlnire a lor a fost interpretată ca o împăcare, dar se pare că lucrurile nu au stat chiar așa.

Bomba serii! Andra Volos și Bogdan Mocanu s-au împăcat?! Primele declarații: „Da, ne-am văzut!”

Andra Volos s-a întâlnit să stea de vorbă cu Bogdan Mocanu, dar se pare că înainte de asta a stat de vorbă mai întâi cu Bia, cea care a fost pansament pentru fostul ei iubit.

„Eu m-am întâlnit cu ea. Am lămurit niște discuții și cam atât. Totul este ok, nu am nimic cu ea, ea nu are nimic cu mine. Eu am promis cănu voi vorbi foarte mult despre subiectul ăsta fiindcă vreau să se termine tot”, a declarat Bia, despre întâlnirea cu Andra Volos.

„Acum două-trei zile m-am văzut cu Bia doar ca să vorbim și să-mi arate ea mai multe chestii. Am întrebat ce s-a întâmplat cu poliția. Nu mai sunt supărată pe el și nici pe Bia. Nu mai vreau să vorbesc despre subiectul ăsta”, a subliniat și Andra.

Frumoasa fostă concurentă de la Puterea Dragostei a declarat că nu ține ură pe niciunul dintre cei doi și s-a întâlnit cu Bogdan Mocanu după mai multe rugăminți.

„Am vorbit tot ce trebuia să-mi zică. Mi-a zis că voia să fie împăcat cu sufletul că a vorbit cu mine după atâta timp. Mi-a zis ofurile și viața merge înainte. M-am văzut cu el pentru că m-a sunat și am zis că după atâta timp. Nu ne-am împăcat. Cum ar fi ca după toată nebunia asta să mă duc să mă împac?”, a spus Andra Volos.