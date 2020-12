Bradul de la Huși a ajuns viral pe rețelele de socializare: ”L-o fi primit de pomană și Primăria”

După ce primăria Huși a adus un brad de Crăciun în apropierea parcului Rodina, localnicii au început să se revolte când au văzut că pomul măsoară câțiva metri și nu este împodobit, așa cum era de-a lungul anilor.

De data aceasta, bradul de la Huși are câteva crengi veștejite, iar unele dintre ele, abia se țineau. Totodată, huștenii au vrut să imortalizeze momentul prin diferite poze. Ulterior, oamenii le-au postat în mediul online.

În acest moment, imaginile cu bradul de la Huși au ajuns virale pe rețelele de socializare. S-au scris numeroase comentarii în dreptul pozelor. „Ce e, bre, cu sărăcia asta de brad? Câți bani a costat, că e strâmb și veștejit”, a întrebat un hușean.

„L-o fi primit de pomană și Primăria. Pe așa ceva nu dă nimeni bani. Cum să cumperi dărăpănătura asta? Se sperie și copiii de el! Le-o fi dat careva de milă”, i-a răspuns alt internaut.

Majoritatea localinicilor au fost revoltați pe cei de la Primărie

În timp ce unii au făcut glume pe seama bradului de Crăciun, alții au fost foarte revoltați la adresa Primăriei. „Alo, Primăria! Luați, mă, bradul d-aici, că ne facem de tot râsul. Voi ați adus copacul legați la ochi sau ce dracu’ s-a întâmplat? Aveți glume pe voi sau vă bateți joc? E de râs și plâns”, a fost o altă reacție.

„Nu râdeți, că e grav. Dacă trece careva pe-acolo, cade bradul peste oameni. Ce rușine! Mai bine nu-l puneați. Sau e bradul de anul trecut? Bradul a căzut în depresie”, a scris un alt hușean.

În plus, au existat și persoane care au trecut cu vederea și le-au luat apărarea celor de la Primărie. „Ia, mai terminați, măi! Nu vă place? Dar dacă nu făcea niciun brad, era mai bine? Numai de comentat sunteți. Acesta a fost adus, acesta este. Dacă are câteva crengi maro, gata, săriți voi, repede, la reproșuri. E un brad foarte frumos, la care oricum vă uitați noaptea, deștepților, când are luminițele aprinse și nu se mai vede că e bradul rupt și urât. Ziua nu vă uitați și gata. Nu mai tot comentați”, a spus o femeie.