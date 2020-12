Cum se mănâncă fructul pasiunii. 3 rețete de dulciuri cu acest fruct

Fructul pasiunii care mai este numit și maracuja, provine din America de Sud, are diferite culori și este comestibil. Cum se mănâncă fructul pasiunii veți afla din rândurile următoare. Totodată vă oferim câteva idei de rețete de dulciuri pe care le puteți găti din acest fruct.

In articol:

Maracuja sau fructul pasiunii este cunoscut pentru proprietățile sale calmante dar și pentru faptul că conține vitamina C, A, fier și potasiu.

Cum se mănâncă fructul pasiunii

În primul rând trebuie să alegeți fructul perfect. Fructul pasiunii copt are coaja de culoare violet închis și este puțin mai stafidită, așa că dacă exteriorul este mai moale, interiorul este mai copt. Totodată, dacă coaja are un puternic miros tropical, atunci pulpa este aromată și bună la gust cu siguranță. Însă, dacă coaja nu are miros, nici gust nu va avea.

După ce ați ales fructele ideale, spălați-le pentru a îndepărta chimicalele dăunătoare și bacteriile. Apoi tăiați fructul în două bucăți, cu ajutorul unui cuțit cu zimți. Din interiorul fructului pasiunii se consumă doar pulpa portocalie, coaja albă fiind amară.

Citeste si: De se oamenii mănâncă mai mult avocado în pandemie. Specialiștii au găsit explicația

Cum se mănâncă fructul pasiunii[Sursa foto: PixaBay]

3 rețete de dulciuri cu aceast fruct

Fructul pasiunii îl puteți consuma sub formă de suc, cocktail, gem, în iaurt sau într-un desert delicios. Noi vă propunem o rețetă de cheesecake cu fructul pasiunii, salată de fructe exotice și cremă de mascarpone cu fructul pasiunii și coacăze roșii.

Cheesecake cu fructul pasiunii

Ingrediente:

12-15 buc pișcoturi (pentru o tavă cu diametru de 22 cm)

150 ml zeamă de compot

250 g mascarpone

200 ml frișcă lichidă dulce

1 buc mango

3 buc fructul pasiunii

4 linguri zahăr

1 plic gelatina foi

1 lingură miere de albine

1 praf sare

Citeste si: De ce n-a intrat PMP în Parlament? Cine a fost împotriva lor - evz.ro

Citeste si: Ce profeții a făcut Nostradamus pentru anul 2021 - bzi.ro

Mod de pregătire:

Fructul pasiunii de taie în două, se scoate pulpa o linguriță și se pune într-o sită, se freacă cu o lingură de lemn până rămân semințele negre curate iar acestea se spală și se pun să se usuce pe un tocător, pentru că vom avea nevoie la ornat.

Piureul rezultat, se pune într-un vas mic pe foc împreună cu pulpa de la mango tăiată cubulețe, după ce a fiert puțin se pasează bine cu blenderul vertical, rezultatul se pune din nou pe foc împreună cu cele 4 linguri zahăr și se amestecă din când în când până se îngroașă puțin. Se dă vasul deoparte și se adaugă gelatina hidratată în apă rece și bine stoarsă, după omogenizare se lasă vasul deoparte să se răcească.

Se pune inelul de la o formă de tort pe un platou, în interior se pun pișcoturi înmuiate în compot sau orice sirop, având grijă să fie acoperite toate golurile și se lasă deoparte.

Citeste si: Rețeta de Tiramisu a Jamilei pentru sărbătorile de iarnă! O prepară încă din copilărie VIDEO

Se amestecă într-un castron mascarpone cu frișcă bătută, dar nu tare pentru că aveți ocazia să se taie, un praf de sare, mierea de albine și jumătate din piureul de fructe.

Se răstoarnă peste pișcoturi, se nivelează și la frigider vă sta 30-40min iar după acest timp, se scoate platoul se răstoarnă deasupra restul de piure, se nivelează și la frigider va sta 3h sau ideal ar fi până a doua zi.

După ce s-a întărit bine, se scoate platoul din frigider, se trece de jur împrejur cu un cuțit cu lamă subțire, se scoate inelul, se ornează cu felii de mango și alte fructe iar pe mijloc se presară semințele oprite.

Se lasă din nou la frigider până în momentul servirii apoi se taie și se servește.

Salată de fructe exotice

Ingrediente:

1/2 papaya

1/2 ananas

1 mango

2 kiwi

2 fructul pasiunii

1 banană

1 pliculet de zahăr vanilat

3 linguri de rom

1 linguriță rasă de scorțișoară

Mod de pregătire:

Fructele se spală bine și se curăță, apoi se taie în bucăți. Sucul rezultat din fructe nu se risipește, ci se pune într-un vas în care se adaugă și scorțișoară, zahăr vanilat și rom. Toate acestea se amestecă cu fructele și se pun la frigider înainte de a fi servite.

Cremă de mascarpone cu fructul pasiunii și coacăze roșii

Ingrediente:

200 g mascarpone

fructul pasiunii

50 g zahar pudră

esență de vanilie

coacăze

Mod de pregătire:

Amestecă în bol mascarpone cu zahăr pudră și câteva picături de esență de vanilie. Adaugă compoziția într-un pahar, peste care pui miezul unui fruct al pasiunii. La final, adaugă coacăzele, un pișcot și decorează cu flori comestibile și zahăr pudră.