Brigitte Pastramă a renunţat să îşi mai vândă vila pe care a scos-o pe piaţa imobiliară în luna august. “De vânzare vilă de lux în Dumbrăviţa, cartierul dinspre pădure, situată într-o zonă discretă, liniştită. Teren in proprietate 600 m2, suprafata utila 160 m2 impartiti in doua corpuri de cladire: 100 m2 respectiv 60m2, in care actualmente sunt o bucatarie, o baie si sala de sport. Are piscină de 5x11 m. Se vinde complet mobilată şi utilată. „Toate materialele folosite la finisaje sunt din gama lux. Partea de instalatii este Romstal, iar mobilierul interior şi exterior este Mobexpert. Corpul principal ("casa mare") are trei dormitoare, camera de zi, sufragerie, terasă închisă, terasă deschisă, o bucătarie. Preţ uşor negociabil, 194.000 euro”” se arăta în anunţ.

În prezent, anunţul a fost modificat, pentru că nu s-a găsit un client care să cumpere vila. “De închiriat vila de lux în Dumbravita, Pret usor negociabil 1200 euro/luna plus garantie. Se doreste termen lung si seriozitate.”, este anunţul de pe site-urile de imobiliare. Tot în vară, Brigitte a scos la vânzare şi restaurantul din Timişoara, pe care cere 330.000 de euro. Şi acest anunţ este încă valabil, semn că lucrurile nu s-au mişcat pe piaţa imobilioară aşa cum şi-a dorit Brigitte. (vezi cum l-a umilit Brigite în public pe Florin Pastramă)

Brigitte Pastramă a renunţat să îşi mai vândă vila. Pe restaurant cere peste 300.000 de euro

“De vânzare spaţiu comercial (care a funcţionat ca restaurant de lux) în zona Fabrica de Bere Timişoara. Suprafata utilă este de 200 m2, incluzând bucătăria şi anexele. Are grup sanitar pentru clienţi şi separat, pentru personal. Curte interioară de 40 m2. Zona bucătăriei este placată în inox şi podea tarkett. De asemenea dispune de curent trifazic iar instalaţiile au fost refăcute şi clădirea renovată în totalitate. Salonul principal are şemineu deschis, funcţional, iar pe întreaga suprafaţă este parchet din lemn masiv aflat în condiţii excelente. Clădirea este poziţionata pe colţ, fiind foarte vizibilă. Locaţia se vinde nemobilată. S-au făcut demersuri pentru transformare în Spatiu cu altă Destinaţie. Preţ negociabil 330.000 euro.”, este anunţul legat de vânzarea restaurantului.

Faptul că Brigitte nu reuşeşte să vândă imobilele, pică tare prost pentru ea şi soţul ei. Presa a relatat că Florin Pastramă, împreună cu alte cinci persoane din familia Pastramă, a fost acționat în judecată de o unitate bancară de la care ar fi contractat un credit. Din câte se pare, acțiunea, care se află pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 din București, vine ca urmare a neachitării la timp a datoriilor către creditor. În urmă cu puțin timp, magistrații de la Judecătoria Sectorului 2 București s-au pronunțat cu privire la procesul în care este implicat soțul lui Brigitte. Judecătorii au admis cererea de executare silită a celor șase debitori din familia Pastramă.