Brigitte Pastramă, incident halucinant în trafic, la scurt timp după ce s-a întors din Dubai! Bruneta aproape că și-a pierdut cumpătul: „Băga-mi-aș picioarele”

In articol:

Brigitte Pastramă tocmai ce s-a întors pe plaiurile mioritice, după ce timp de 5 luni a stat în Dubai, acolo unde a locuit în toată această perioadă. Ei bine, însă, ajunsă în România, vedeta deja a întâmpinat probleme, căci recent, bruneta a avut parte de un incident neplăcut în trafic.

Mai precis, un cauciuc de la automobilul său a explodat, motiv pentru care soția lui Florin Pastramă a fost nevoită să apeleze la ajutorul unei platforme, pentru a putea duce mașina la service. Bineînțeles că, bruneta le-a povestit totul fanilor cu lux de amănunte, pe rețelele de socializare, fiind extrem de revoltată din cauza acestei situații.

Citește și: „Mi-a fost greu” Brigitte Pastramă a vorbit abia acum despre ce a fost nevoită să trăiască 5 luni în Dubai, după ce și-a cumpărat casa! Vedeta a trecut prin toate de una singură

Citeste si: Regele Charles al III-lea, vizită în România la scurt timp după încoronare! Motivul pentru care Monarhul va veni fără Regina Camilla- kanald.ro

Citeste si: Cea mai sexy jucătoare de hochei din lume s-a apucat de OnlyFans. Fotografii halucinante postate de Mikayla Demaiter| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

„Dragii mei, asta (n.r.: mașina pe platformă) e de la drumurile din București. Am ajuns din nou cu mașina pe platformă, pur și simplu mi-a explodat cauciucul. Asta e că avem drumuri, băga-mi-aș picioarele în ele de drumuri de București, că cine s-o mai întoarce în că****l ăsta de București. Ajung la Dubai, și mașina mi-o duc. Băi frate, conduc de două zile și deja am făcut explozie la cauciuc și nici măcar nu m-am apropiat de bordură, de la drumurile de că**t fără parcări și fără nimic. Bucureștiul(...) Ce gropi sunt pe drumuri frate! Și la sărăcia aia unde sunt 15 milioane salariu în Dubai nu au drumuri de astea, nu s-ar întâmpla așa ceva niciodată. Nu am pățit-o 5 luni și aici am trei zile deja și am făcut explozie la cauciuc” , a fost reacția brunetei, după incidentul din trafic.

Ce s-a întâmplat în viața lui Brigitte Pastramă, după ce a plecat peste hotare

Brigitte Pastramă și-a deschis sufletul în fața publicului său și, atunci când s-a întors din Dubai, vedeta a povestit ce s-a întâmplat în viața sa de când a plecat peste hotare.

Soția lui Florin Pastramă a făcut dezvăluiri, fără ocolișuri, despre greutățile și obstacolele pe care le-a întâmpinat atunci când a plecat de pe plaiurile mioritice.

Citeste si: „M-a enervat groaznic.” David Pușcaș este foarte dezamăgit de mama lui, Luminița Anghel. Tânărul a venit cu acuzații la adresa femeii- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 16 mai 2023. Ce sărbătoare este marți?- stirilekanald.ro

Citeste si: Cum s-ar fi razbunat Tom Parker pe printul William dupa scandalul cu presupusa amanta, Rose Hanbury!- radioimpuls.ro

Citește și: Brigitte Pastramă, oprită pe stradă, în Dubai. Nu i-a venit să creadă ce i s-a întâmplat. A fost luată total prin surprindere

„Mi-a fost greu cu absolut tot. În primul rând am stat luni în care mi s-a schimbat viza de turist în rezident. Am plătit casa cu bani cash. Eu le-am făcut singură (n.r. actele pentru Dubai). Eu, da, le-am făcut singură. Am vândut un apartament aici și mașina, ca să pot lua casa asta. Și, da, toți banii pe care i-am avut, vreau să-ți spun că i-am băgat aici. Am avut foarte, foarte multe poticniri. Pentru că mie, când am ajuns aici, la 3 săptămâni au mi-au fraudat toate cardurile, au încercat niște hackeri să-mi ia banii de pe ele. Deci nu a fost foarte ușor.”, a declarat Brigitte Pastramă, în cadrul unei emisiuni TV.