Britney Spears rămâne sub tutela tatălui ei. Cererea de a-l elimina pe tatăl ei din rolul de co-tutore al averii sale a fost respinsă.

Potrivit The Guardian, cererea lui Britney Spears de a-l elimina pe tatăl ei din rolul de co-tutore al averii sale a fost respinsă de instanță. În urmă cu o săptămână, cântăreața a depus mărturie în fața instanței din Los Angeles pentru a cere eliminarea tutelei judiciară, data în urmă cu 13 ani.

Britney Spears rămâne sub tutela tatălui ei

Pe 23 iunie, Britney Sperars a susținut în fața instanței că este traumatizată și că își doreste o viața normală. Cântăreața a solicitat ca tutela să se încheie fără fi nevoie de o evaluare medical și să îi fie reduse programările la terapie.

„Nu ştiam că pot să depun o petiţie pentru ca tutela judiciară să se încheie. Sincer, nu am ştiut asta. Am făcut mai mult decât trebuia. Nu le datorez nimic acestor oameni. Am oferit un acoperiş, haine şi hrană unor oameni în tot acest timp. Este demoralizant procesul prin care am trecut”, a spus Britney Spears în timpul mărturiei sale de miercuri.

Cântăreața susține că timp de 13 ani a fost forțată să muncească împotriva voinței ei și că a fost obligată să poate un dispozitiv contraceptiv.

„Sunt traumatizată. Nu pot să dorm, sunt deprimată și furioasă și plâng în fiecare zi”, a spus cântăreața în declarația de 20 minute prin telefon.

De asemenea, Britney Spears a povestit că i s-a interzis să-și vadă prietenii, a fost obligată să susțină concerte, chiar și atunci când nu se simțea bine, să urmeze un tratament medicamentos și că nu are dreptul de a

se căsătorii sau de a avea un copil.

„Merit să am o viaţă, am muncit toată viaţa mea. Merit să am o pauză de doi, trei ani. Această tutelă îmi face mult mai mult rău decât bine”, a mai spus artista.

Potrivit deciziei instanței, solicitarea, depusă în urmă cu o săptămână, împotriva lui Jamie Spears, tatăl său, de-ai lua dreptul de unic tutore al averii cântăreței americane a fost respinsă.

Britney Spears, după căderea nervoasă din public, nu a mai fost stăpână pe deciziile privind cariera și averea sa începând cu anul 2008, iar în ultimii 12 ani, tatăl și avocatul ei au administrat bunurile și viața ei personală, controlând inclusiv persoanele cu care cântăreața putea lua contact.

Cu un an înainte, cântăreața a divorțat de Kevin Federline și a pierdut custodia copiilor ei, iar în urma căderi nervoase a fost internată într-un centru de refacere.

