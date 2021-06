Britney Spears [Sursa foto: Instagram] 12:02, iun 25, 2021 Autor: Elena Popescu

Britney Spears, sprijinită de fani în în procesul prin care vrea să aibă controlul asupra propriei sale vieții. Artista și-a cerut în justiție scoaterea din tutela judiciară.

Tutela judiciară, cunoscută şi sub numele de tutelă legală, are menirea de a le proteja pe persoanele care nu pot să aibă grijă singure de ele însele, precum vârstnicii, infirmii şi oamenii cu tulburări mintale.

Fanii o susțin pe Britney Spears în demersul intentat contra familiei sale. Artista cere prin intermediul justiției să fie scoasă de sub tutela judiciară sub care a trăit în ultimii 13 ani, considerând-o „abuzivă”.

Britney Spears a făcut mărturii emoționante în fața judecătorilor, iar asta a stârnit un val de solidaritate. Fanii au venit cu pancarte în fața tribunalului ca să o susțină pe artista lor favorită.

Britney Spears și-a cerut „viața înapoi” în instanță și a mărturisit public prin ce situații a trecut în toți acești ani.

Britney Spears, obligată de familie să susțină concerte

Din anul 2008, Britney Spears s-a aflat sub tutela tatălui său, după ce a fost internată într-un spital de probleme psihiatrice. Astfel, Jamie Spears a avut control asupra carierei și a averii vedetei, dar și a deciziilor care țin de viața personală și îngrijirea medicală, relatează digi24.ro.

Britney Spears, care acum are 39 de ani, a declarat că părintele ei îi controlează viața complet:”Sunt traumatizată. Nu pot să dorm, sunt deprimată și furioasă și plâng în fiecare zi”, i-a spus Britney judecătoarei.

Britney Spears a mai povestit că în acești ani nu a avut voie să se întâlnească cu prietenii săi și că a fost obligată să susțină concerte și să ia medicamente și să folosească dispozitive intrauterine pentru prevenirea sarcinilor.

„Nu ştiam că pot să depun o petiţie pentru ca tutela judiciară să se încheie. Sincer, nu am ştiut asta. Am făcut mai mult decât trebuia. Nu le datorez nimic acestor oameni. Am oferit un acoperiş, haine şi hrană unor oameni în tot acest timp. Este demoralizant procesul prin care am trecut”, a spus vedeta.

Britney Spears, sprijinită de alți artiști

Mai mulţi artişti renumiți au publicat mesaje pe Twitter în semn de solidaritate cu Britney Spears, iar printre ei s-au aflat Cher, Mariah Carey, Halsey, Tinashe, Liz Phair şi Brandy, relatează Agerpres.

Cher a dezvăluit că îi va contacta telefonic pe reprezentaţii administraţiei americane pentru a le vorbi despre procesul cântăreţei Britney Spears: „Voi încerca să le telefonez. S-ar putea să nu ajung până la ei, dar voi încerca”.

Liz Phair a deplâns situaţia în care se află Britney Spears: „Cel mai vechi truc din manualul patriarhatului: Să declari o femeie nebună şi să obţii controlul asupra activelor şi proprietăţilor ei”.

Halsey a spus că speră „din toată inima ca Britney să fie eliberată din acest sistem abuziv” şi a criticat „pe oricine care crede că are autoritatea, ca instituţie sau ca individ, să controleze sănătatea reproductivă a unei persoane”.