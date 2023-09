Bucurie mare în familia lui Denis Ștefan! Actorul și-a sărbătorit fiica cea mică. Ce surpriză a primit mezina familiei, la ceas aniversar: „Inimioara noastră”

In articol:

Denis Ștefan se poate declara un bărbat împlinit pe toate planurile, căci în viața de zi cu zi are alături familia, cu care se mândrește de câte ori are ocazia.

La fel a făcut și astăzi, când a sărbătorit-o pe fiica lui cea mică. Dominique a împlinit 2 anișori, iar cu această ocazie, actorul și soția lui i-au făcut o surpriză inedită. Iată fotografiile spectaculoase de la aniversarea mezinei!

Denis Ștefan și-a sărbătorit fiica cea mică

Denis Ștefan și soția lui, Cristina, formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi sunt împreună de un deceniu, iar de 9 ani sunt căsătoriți. Din povestea lor de dragoste a rezultat două fetițe, Delia Maria și Dominique.

Astăzi, actorul a avut motiv de bucurie, fiind unul de-a dreptul emoționant. Fiica lui cea mică a împlinit 2 anișori, iar cu această ocazie a avut parte de o surpriză spectaculoasă.

Pe contul ei oficial de Instagram, partenera de viață a cunoscutului actor a postat mai multe fotografii de la aniversare și bineînțeles că a transmis și un mesaj.

Mezina familiei a avut parte de un decor ca în povești, însă cel mai frumos detaliu, care i-a emoționat și pe urmăritori, a fost ținuta lui Dominique. În această zi unică, micuța a purtat o rochie care a fost a mamei sale, pe vremea când era o copilă și avea un an.

„La multi ani inimioara noastră, Dominique!

Te iubim! 2 ani!!!!

Rochița lui Domy este a mea de când aveam 1 an….” , a scris Cristina Ștefan, pe contul ei oficial de Instagram.

Micuța Dominique a venit în viața celor doi părinți când nici nu se gândeau

Cristina Ștefan a adus pe lume cel de al doilea copil în luna septembrie a anului 2021, însă a trecut printr-o perioadă foarte grea până să ajungă din nou însărcinată.

Ei bine, în urmă cu ceva timp, soția lui Denis Ștefan a mărturisit pe rețelele de socializare că și-au dorit foarte mult să devină părinți pentru a doua oară, dar anumite probleme de sănătate ale șatenei nu le-au oferit șansa aceasta ani de zile.

Astfel că micuța Dominique a apărut în viața celor doi atunci când nici nu se gândeau și după foarte multe rugăciuni și eforturi. Problemele cu care s-a confruntat soția actorului au survenit în urma unei infecții în organism, pe care a depistat-o după foarte mult timp.

„M-am rugat mult… mulți ani… Nu am știut că am Chlamydia în sânge, analiză pe care nu am făcut-o niciodată. Am avut perioade, în cei 8 ani după nașterea Deliei, când m-am simțit rău. De disperare, mă internam mereu, doar să aflu ce am. Niciun medic la care am fost (și au fost destui) nu mi-a recomandat să fac și analiza asta. Frustrarea era și mai mare, nu rămâneam însărcinată… un an, doi, trei… șapte!!! Până am ajuns la doctorul care a știut ce investigații să facem și, la câteva luni după tratamentul împotriva Chlamydiei, am rămas însărcinată. Așa a trebuit să fie! Sunt recunoscătoare, pentru tot! Am decis să vă povestesc… Aveți grijă de sănătatea voastră! Nu există nu se poate sau nu poți! Ai încredere!”, a spus Cristina Ștefan, pe rețelele de socializare, în urmă cu ceva timp.

