Camelia Mitoșeru a fost externată din spital! Primele declarații făcute de actriță: „M-am speriat, nu mai puteam vorbi, mă bâlbâiam”

Camelia Mitoșeru a traversează, din nou, o perioadă grea din punct de vedere al sănătății. Mihai Mitoșeru a tras o speritură soră cu moartea după ce mama lui nu i-a mai răspuns la telefon, așa că a mers la domiciliul ei pentru a se asigura că totul este în regulă și bine a făcut.

A găsit-o pe actriță stând și fiind incapabilă să vorbească, așa că fără a sta prea mult pe gânduri și a sunat la Ambulanță care a dus-o de urgență la Spitalul Floreasca din Capitală, acolo unde medicii i-au oferit primele îngirjiri și un tratament corespunzător.

Suspiciunea acestora era că mama prezentatorului TV ar fi suferit un accident vascular cerebral. În cele din urmă, Camelia Mioteșeru și-a revenit și spune că nu a forst vorba despre un AVC, ci despre o criză convulsivă.

„Sunt foarte bine acum, mulțumesc Lui Dumnezeu și doamnei …, de la spitalul Floreasca, care a fost lângă mine mai mult decât o mamă. M-am simțit excelent la ei la spital, dar nu am fost cuminte, nu am luat medicamentele și am făcut o criză compulsivă”, a explicat Camelia Mitoșeru potrivit fanatik.ro.

Cum a ajuns Camelia Mitoșeru în situația asta: „ Nu am crezut în medicamente, ce să fac?”

În urmă cu câteva luni, Camelia Mitoșeru a suferit o intervenție chirurgicală după ce a fost diagnosticată cu o tumoră benignă-meningiom la nivelul creierului, iar medicii i-au dat o schemă de tratament post-operatorie pe care trebuia să o urmeze cu sfiențenie. Actrița nu a ascultat indicațiile acestora, iar în urmă cu câteva zile a făcut o criză compulsivă.

Mama lui Mihai Mitoșeru spune că s-a speriat teribil și îndeamnă acum pe toată lumea să nu iasă din cuvântul medicului. Mai mult, aceasta spune că nu va mai face niciodată greșeala de a nu-și lua medicația.

„Nu am crezut în medicamente, ce să fac?! M-am dus în bucătărie să îmi fac un ceai, m-am trezit jos, cu cioburi în mână. (…) M-am speriat, nu mai puteam vorbi, mă bâlbâiam, Mihai suna în disperare, eu nu puteam ajunge la telefonul de pe masă. Așa îmi trebuie pentru că nu am fost cuminte. Nici nu vreau să mă gândesc să mai fac vreodată prostia pe care am făcut-o.

M-am dus la UPU cu Salvarea, mi-au făcut investigații, nu mi-a ieșit nimic altceva, decât această convulsie. Mă, copii, dacă aveți nevoie de pastile să le luați la timp, indiferent de vârstă! Acum fac foarte bine!

M-a sunat și Piersic de la Cluj! Vă mulțumesc din suflet pentru că ați fost alături de mine și vă promit că o să mai trăiesc mulți ani!”, a mai declarat Camelia Mitoșeru.