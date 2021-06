Când va ajunge Ștefan Ciuculescu înapoi în România din Republica Domincană: „Mai am un singur lucru de făcut”

Stefan Cicuulescu [Sursa foto: Captură ] 11:06, iun 24, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Ștefan Ciuculescu a fost eliminat de la Survivor România în ediția de duminică, 20 iunie, după ce Zanni, care a ieșit favoritul publicului, l-a nominalizat în consiliu.

Ștefan Ciuculescu, ultimele pregătiri înainte de a pleca din Republica Domincană

Acum, el se pregătește să se reîntoarcă în România, iar în această seară va ateriza avionul care îl aduce din Republica Dominicană!

Fostul Faimos a stat circa trei luni în jungla din Dominicană și a reușit să facă față cu brio condițiilor vitrege în care trebuia să trăiască. De asemenea, el a adus puncte importante echipei roșii, însă, în ultimul consiliu e eliminare el nu a avut suportul telespectatorilor, iar acum trebuie să se întoarcă în România.

Stefan Cicuulescu și Dan Pavel [Sursa foto: Captură ]

Ștefan Cicuculescu a reușit să vadă și părțile frumoase ale Republicii Dominicane, căci după ieșirea din competiție el a petrecut câteva zile la hotel. Cu câteva ore înainte de plecare, fostul Faimos a profitat de moment și s-a pozat alături de Dan Pavel, prezentatorul emisiunii, care i-a dat multe palpitații pe parcursul competiției.

De asemenea, ultimele pregătiri pentru întoarcere au fost cele mai grele. Pe chipul său se poate observa regretul pe de-o parte, iar pe de altă parte se poate zări pe chipul său emoția că după mult timp își va revedea familia. Fostul Faimos a anunțat că va ajunge în țară joi, 24 iunie, la ora 20:30.

Ușor, ușor, mă apropii de plecar. Mai am un singur lucru de făcut. Să-l bag pe ăsta mic (n.r. un ghiozdan) în ăsta mare (n.r. troller). (...) În 3,2,1, părăsim această cameră și ne întâlnim acasă”, a spus Ștefan Ciuculescu la InstaStory.

Ștefan Ciuculescu [Sursa foto: Captură ]

Ștefan Ciuculescu, prima reacție după ce a fost eliminat de la Survivor România

Faimosul regretă plecarea sa din competiție, însă se aștepta să fie eliminat, așa că vestea nu l-a șocat prea tare, căci a avut timp să se obișnuiească cu gândul.

Înainte de a pleca, el i-a transmis un mesaj Elenei Marin, spunându-i că vrea să o vadă în finala Survivor România.

„Așa cum am spus în urma voturilor, mă așteptam. Îmi pare rău că părăsesc competiția acum că se apropie de final, dar toți avem o ață pe care trebuie să mergem, iar ața mea la Survivor s-a terminat aici, în această seară.

Sincer vă spun că nu-mi pare rău că am intrat în această competiție, că am fost așa cum am fost cu bune și cu rele. Mă bucur că am avut ocazia să cunosc aceste șapte persoane, cu care chiar dacă am avut conflicte.... este o vorbă: „ce se întâmplă în Las Vegas, rămâne în La Vegas”, iar pentru mine tot ce s-a întâmplat la Survivor, rămâne la Survivor.

Toți cei șapte îmi vor rămâne în continuare prieteni. Nu pot decât să fiu mândru că am făcut parte din cei opt. Este o onoare pentru că am luptat în Dominicană, mă bucur că am avut ocazia să fiu comentat de dvs. Le doresc celor șapte baftă și sunt bucuros că am avut ocazia să dorm cu voi în baracă și că am împărțit același camp. Elenuș, ce-mi doresc de la tine e să te văd în finală și mai lasă gloanțele să treacă pe lângă tine, nu te mai înfige în ele”, a spus Ștefan Ciuculescu.