Candidează Diana Șoșoacă la alegerile prezidențiale din 2024? Dacă nu ea, atunci cine este potrivit pentru funcția de șef al statului: "Eu nu sunt genul care să mă retrag"

Diana Șoșoacă este senator independent în Parlamentul României. În 2020 a ajuns senator pe listere AUR, însă după numai două luni a fost exclusă.

Diana Șoșoacă, despre scandalurile în care a fost implicată de când este în politică

Despre acest subiect, dar și ce planuri are în politică și pe cine vede în funcția de președinte al României a vorbit în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", de la Kanal D.

Diana Șoșoacă, dezvăluiri în premieră în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai"

Senatoarea spune că toate scandalurile în care a fost implicată nu au fost provocate de ea. Presa a relatat că toate aceste acțiuni zgomotoase au fost făcute pentru a câștiga capital politic. Diana Șoșoacă susține că totul este o luptă pentru apărarea drepturilor oamenilor.

"Scandalurile nu le-am provocat eu. Scandalurile au fost provocate în primul rând de presă și de partidele politice, mai mult cred că sunt serviciile secrete din partide, care nu aveau nevoie de adevărați patrioți în Parlamentul României.

Sincer, mă și mir, pentru că la cât m-au furat în Iași la voturi, au rămas siderați și cei din AUR. Am intrat nu prin redistribuire, ci direct ca senator.

Când am fost la Sfânta Cuvioasă Parascheva, nu eram în politică, nici nu mă gândeam la politică.

Diana Șoșoacă, dezvăluiri despre excluderea din AUR

Era cu mult înainte și vă spun de ce am acționat așa. Era ultimul bastion, bastionul credinței. Dacă ti-l ia pe Dumnezeu, dacă îți ia credința, dacă îți ia speranța, ce îti mai ramâne? Eu nu vreau să priviți cu ochii de acum când avem libertate. Priviți la momentul acela, când avusesem două luni cu stare de urgență, în care oamenii au fost amendați cu 20.000 de lei pentru că ieșeau să-și cumpere o pâine, în care oamenii erau încătușați pentru că nu purtau mască, pentru că aveam amenzi peste amenzi când ieșeam în stradă.Și atunci, cum să nu reacționeză? Când dreptul la credință este un drept absolut? Știți că sunt bătrâni care au 300 de lei pensie și pun în fiecare lună bani deoparte ca să aibă de drum să ajungă la Sfânta Parascheva? Acea atingere a mâinilor Sfintei Cuvioase înseamnă speranța lor că vor mai trăi un an sănătoși și fericiți cu familia lor? Pentrut asta am luptat.", a declarat Diana Șoșoacă în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Diana Șoșoacă, despre candidatura la prezidențiale

Diana Șoșoacă a vorbit despre excluderea din partidul AUR. întrebată de Denis Rifai dacă are de ce să-i fie frică lui George Simion de ea, senatoarea a dat un răspuns neașteptat.

"Oricărui bărbat din România ar trebui să-i fie frică de Diana Șosoacă.(...) Domnul Târziu este un ilustru necunoscut. Văd că imaginea mea i-a fost foarte bună în campanie, pentru că nu l-am văzut niciodată în campanie electorală. E ok, așa e în politică, te folosești de oameni ca să te pui pe un scaun. Mai rău e cum te pui în fața lui Dumnezeu când ți se judecă astfel de fapte și pe urmă mai și ponegrești pe ăla care te-a adus în Parlament, fără de care AUR nu ar fi ajuns vreodată. Nu au avut nicio acțiune în 2020. Stăteau și doar pentru a spune că "Basarabia e România!", nu asta era problema României în 2020 când poporul român, apropo de raportul avocatului poporului din 2020, a fost cel mai abuzat și restricționat popor din toată Uniunea Europeană. Eu acolo am lucrat pro bono pentru întregul popor român.", a povestit senatoarea în emisiunea lui Denise Rifai, la Kanal D.

Mai mult, senatoarea afirmă că partidul AUR s-a folosit de rețeaua profesioniștilor din care făcea și ea parte, pentru a ajunge în Parlamentul României.

"Eu nu am fost exclusă doar pentru că au fost aceste probleme cu banii. Cu o săptămână înainte de a fi exclusă am avut o întâlnire cu George Simion, în bar la Cătălin Berenghi, în care mi-a spus că el dorește și va ajungea președintele României. Este foarte deranjat de faptul că toată lumea din teritoriu sună la mine și se plânge de tot ceea ce se întâmplă. Oamenii cereau congres și cereau să fiu aleasă președintele partidului AUR. Am spus clar că așa ceva nu se face, nu este partidul meu. Eu am venit pe rețeaua profesioniștilor. Am crezut că vom intra cu toții în partid. Din păcate, George Simion și Claudiu Târziu, care au avut aproape 5% în București, au luat toate aceste procente ale domnului Florian Colceag, Alexandru Stănilă, domnul Vinereanu...li s-au dat acestor oameni, astfel că marii profesioniști nu au mai avut acces în Parlamentul României. Rețeaua profesioniștilor a fost folosită de AUR pentru a accede în Parlament.", a adăugat Diana Șoșoacă.

Ce spune Diana Șoșoacă despre candidatura la prezidențiale

Diana Șoșoacă, interviu maraton la "40 de întrebări cu Denise Rifai"

Presa a relatat că Diana Șoșoacă va candida cu siguranță la următoarele alegeri prezidențiale. Senatoarea a vorbit despre acest subiect în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai". Deși nu știe ce va fi până în 2024, știe sigur cine este numele potrivit pentru funcția de șef al statului.

"Nu mi-am dorit să ajung nici senator. Am avut o discuție cu IPS Teodosie și mi-a spus: ai îmbrăcat o haină foarte grea, e o haină a sacrificiului. Ori accepți, ori te retragi. Nu poți să te retragi dintr-o luptă. Eu nu sunt genul care să mă retrag. Nu mi-am dorit și nu îmi doresc să ajung președintele României. Nici nu cred că există șanse la felul în care se numesc președinții României

Denise Rifai: Cine numește președintele în România?

Diana Șoșoacă: Puterile. Până acum i-au numit americanii, Uniunea Europeană, Serviciile Secrete Externe. Nu vedeți cum toți zboară înainte de alegeri către alte țări.

Denise Rifai: Acestea sunt declarații politice. Există și dovezi pentru aceste cuvinte?

Diana Șoșoacă: Nu vedeți cum zboară cu toții încolo...Mi-aș dori să fiu președintele României mari, dar asta numai dacă nu există altcineva. Totuși sunt persoane care sunt patriote, au experiența necesară, au vârsta necesară. L-aș vedea pe domnul profesor Colceac. Este foarte echilibrat. Nu știu dacă voi mai trăi până în 2024. Dacă mai trăiesc vom vedea ce va vrea Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu m-a adus în Parlament, sunt sigură că ma va duce unde vrea El.", a declarat Diana Șoșoacă la "40 de întrebări cu Denise Rifai".