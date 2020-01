Cristina Țopescu era foarte activă pe rețelele de socializare, dar cu toate acestea, nimeni nu s-a alarmat când a observat că fosta prezentatoare nu mai scrie nimic pe Facebook.

Citeste si: VIDEO | Ce se întâmplă acum în fața casei unde a murit Cristina Țopescu! E încă un semn că a fost uitată de prieteni și rude

Citeste si: Andreea Marin, mesaj la vestea morții Cristinei Țopescu! ”Cerul e deasupra noastra...” Cele două vedete au iubit același bărbat, pe Stefan Bănică

Care a fost ultima conversație a Cristinei Țopescu și cu cine a vorbit: „Cristina Țopescu nu a mai fost activă pe whatsapp de pe data de 28 decembrie, de la 9:54 dimineața, oameni buni”

Una dintre persoanele care a vorbit pentru ultima dată cu Cristina Țopescu a dat detalii despre ultima conversație cu fosta jurnalistă.



Oare nu si-a pus nimeni din cercul ei de apropiati (pentru ca e prea mult sa spun ca avea prieteni) un semn de intrebare in ceea ce o priveste? Unde este Cristina? Ce face Cristina? Oare nu s-a gandit nimeni la ea de Anul Nou? Oare nu i-a trecut nimanui prin cap sa o sune sau sa ii scrie si a doua oara, cand au constatat, dupa cum sustin in seara asta pe la televizor, ca nu da niciun semn inapoi?!



Drum lin, Cristina Topescu!

Dumnezeu sa te ierte si sa te odihneasca in pace!”, a scris Aneta Sîngeorzan pe Facebook, după ce a aflat tragica veste că fosta jurnalistă a murit.