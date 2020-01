Cristina Țopescu a murit duminică seara în casa ei din Otopeni. Alături i-au fost cățeii de care ea avea foarte multă grijă și toată lumea s-a întrebat de ce timp de trei săptămâni nimeni nu a bătut la ușa fostei jurnaliste pentru a vedea ce face.

Vecina Cristinei Țopescu a explicat de ce nu s-a dus mai devreme la casa fostei jurnaliste

Vecina fostei jurnaliste, Cristina Țopescu, a explicat printr-o postare publică pe Facebook, de ce nu s-a alarmat când Cristina Țopescu nu a mai sunat-o, deși erau foarte apropiate.

„Cris avea obiceiul de a schimba planurile in ultima secunda si sa nu sune. Avea mai multe invitații, nu știa unde va merge de Crăciun și Revelion. In plus, așa era Cristina. Cateva zile, cat au avut telefoanele baterie, suna in gol. Si s-a mai întâmplat asta de multe ori. Să nu dea semn si două săptămâni, apoi să sune și sa povestim.

Astăzi am intrat in panică pentru că toate erau inchise, ori un telefon care sa nu mearga era pentru ea o dramă. Așa e Cris.

Fiți DECENȚI!

Nu ați cunoscut-o!

Am refuzat să furnizez informații hienelor cand m-am dus să îi pun o lumânare, pentru ca nimeni nu s-a gândit sa îi ducă Lumină!

Nu voi apărea in public, nu voi face bani de pe urma Cristinei!

Totul va fi public. DECENT.

Și nu credeți prostiile de la tv! Cris nu s-a sinucis.”, este mesajul postat de cea care i-a fost alături în ultima vreme Cristinei Țopescu.

Vecina fostei jurnaliste Cristina Țopescu, apel la răbdare și decență: „Dragi colegi de breaslă, vă rog să fiți jurnaliști adevărați, nu hiene”

Vecina fostei jurnaliste Crsitina Țopescu face un apel ătre presă și spune că în cursul acestei zile va da toate detaliile referitoare la ultimii ani din viața prezentatoarei, însă roagă presa să dea dovadă de decență.

Vecina Cristinei Țopescu care era și prietenă apropiată cu fosta prezentatoare a făcut un anunț pe Facebook prin care spune că va da toate detaliile cu privire la ultimii ani din viața Cristinei Țopescu.

„Numele meu este Diana Maria. Administrez pagina creată de mine pentru Cristina Topescu, in urma cu câțiva ani.

Cristina care imi este prietena și vecină. Eu am sunat la 112.

Dragi colegi de breaslă, vă rog să aveți decența de a avea răbdare și de a fi jurnaliști adevărați, nu hiene!

În cursul zilei de astăzi, 13 ianuarie, vă voi da informațiile reale despre ultimii 4 ani din viata Cristinei și despre cum am ajuns să sun la numărul de urgență. Nu vă așteptați la picanterii și mizerii!

Vă mulțumesc anticipat.”, a scris vecina Cristinei Țopescu pe Facebook.