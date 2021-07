Care a fost ultimul mesaj primit de Zanni de la băiatul pe care îl considera ca un frate? Ce i-a scris Alex: "Am mai văzut o chestie..."

In articol:

Alex, un tânăr cu un an mai mic decât Zanni, a crescut alături de acesta la casa de copii. Până la vârsta de 15 ani, cei doi au fost îngrijiți de mama Teo, o femeie care le-a dăruit tot ce a avut.

Însă, după ce a ajuns în Republica Domincană, Faimosul a primit o veste teribilă.

Omul cu care a crescut a decis să își pună capăt zilelor. Până să afle de tragedie, artistul se gândea la momentul în care o să vină acasă, o să îl vadă și o să îl ajute. Din păcate, acest lucru nu mai este posibil.

Într-un vlog, câștigătorul Survivor România a spus care a fost ultimul mesaj primit de Alex. Se pare că așceti a

"Am ajuns acasă, am văzut că avem mesaj de la el, în care își cerea scuze că nu mi-a spus anumite lucruri la timpul potrivit, că știe că am fost mereu lângă el, că am fost mereu o inspirație pentru el, chiar dacă noi ne certam și el nu recunoaștea treba asta. A zis că mă așteaptă la un suc, când ajung acasă. Am mai văzut o chestie, că el se înscrisese la Survivor pentru mine, că a zis că e cadrul ideal pentru el, să vină să își ceară scuze față de mine", a spus Zanni.

Zanni, declarații sincere despre relația cu Alexandru

Zanni a vorbit, la WOWbiz, despre relația pe care a avut-o cu tânărul pe care l-a considerat ca un frate.

„Când eram în junglă, îmi aminteam de toți oamenii dragi cu care am copilărit, de toți oamenii din viața mea, mai mult sau mai puțin, mai buni sau mai răi, mai recenți, mai din vechime.

M-am gândit foarte mult la fratele meu. Era fratele meu social cumva. Acolo, unde am stat noi la centrul de copii, eu de la șase ani sunt acolo, iar el de la 1 an.

Eram mai mare decât el cu un an, când am venit în centru el avea cinci ani și am locuit împreună într-o casă până la 15 ani și am fost tot timpul într-o competiție. Eram amândoi ordonați, eram educați bine de femeia care ne creștea, mama Teo. Între frați nu ar trebui să există o competiție, pentru că pe mine și pe el ne-a făcut să ne despărțim unul de celălalt", ne-a declarat Zanni. Citește mai multe AICI.