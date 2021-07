EXCLUSIV Zanni, declarații cutremurătoare în direct. A aflat că și-a pierdut fratele în timp ce era la Survivor: "Am plâns. Nu îmi vine să cred"

In articol:

Zanni, câștigătorul Survivor România 2021, a revenit în România. Faimosul a fost invitat în platoul WOWbiz, unde a vorbit despre întreaga experiență din Republica Domincană, dar și despre un subiect mai puțin plăcut. A primit un mesaj, atunci când era în junglă, că fratele lui, așa cum îl numea, s-a sinucis.

Zanni, declarații cutremurătoare despre fratele lui

Vestea a venit ca un trăsnet pentru artist și, cu durere în suflet, a făcut primele declarații despre tragedie.

Alex, un băiat cu un an mai mic decât Zanni, a crescut alături de acesta la casa de copii. Până la vârsta de 15 ani, cei doi au fost îngrijiți de mama Teo, o femeie care le-a dăruit tot ce a avut. Cu toate acestea, câștigătorul Survivor România recunoaște că exista un soi de competiție între ei.

"Când eram în junglă, îmi aminteam de toți oamenii dragi cu care am copilărit, de toți oamenii din viața mea, mai mult sau mai puțin, mai buni sau mai răi, mai recenți, mai din vechime. M-am gândit foarte mult la fratele meu. Era fratele meu social cumva. Acolo, unde am stat noi la centrul de copii, eu de la șase ani sunt acolo, iar el de la 1 an. Eram mai mare decât el cu un an, când am venit în centru el avea cinci ani și am locuit împreună într-o casă până la 15 ani și am fost tot timpul într-o competiție. Eram amândoi ordonați, eram educați bine de femeia care ne creștea, mama Teo. Între frați nu ar trebui să există o competiție, pentru că pe mine și pe el ne-a făcut să ne despărțim unul de celălalt", ne-a declarat Zanni.

Cu durere în suflet, Faimosul a vorbit, în exclusivitate pentru WOWbiz, despre relația pe care a avut-o cu fratele lui.

Zanni, câștigătorul Survivor România[Sursa foto: Captură YouTube]

Chiar dacă nu și-au spus tot ce au avut pe suflet, au fost extrem de apropiați și au încercat să se ajute de-a lungul anilor.

Însă, după ce a ajuns în Republica Domincană, Zanni a primit o veste teribilă. Omul cu care a crescut a decis să își pună capăt zilelor. Până să afle de tragedie, artistul se gândea la momentul în care o să vină acasă, o să îl vadă și o să îl ajute. Din păcate, acest lucru nu mai este posibil.

"Eu l-am iubit în sinea mea, el pe mine, dar a trebuit să ne maturizăm foarte mult ca să ne deschidem unul în fața celuilalt. Ăsta a dat puțin de șmecherie la liceu, nu mai era băiatul care învăța. Începuse să iasă prin cubluri, să simtă și el ce înseamnă golănie și eu începusem să mă gândesc ce fac în viața mea, pentru că eram conștient că mai am puțin și trebui să las joaca și copilăria, că altfel ajungeam pe stradă. Încercam să îi spun că e prea copil, să se maturizeze. Apela la mine doar când avea nevoie de mine. Am ajuns la Survivor și am aflat că el s-a sinucis. Am primit super greu informația. Mă gândeam cum să îl abordez când mă întorc, să îl ajut, să îi fac eu un plan, să se angajeze undeva. Fratele meu, nu era fratele meu de sânge, dar era fratele cu care am crescut s-a sinucis. Prima oară am crezut că e o glumă, am văzut niște poze, am văzut știrile. Am plâns ieri, când m-am dus acasă. Nu îmi vine să cred că s-a întâmplat treaba asta", a mai adăugat câștigătorul Survivor România, pentru WOWbiz.