Care este cel mai mare regret pe care îl are Monica Tatoiu. Durerea o macină și în prezent: „Nu i-am spus niciodată...”

Invitată în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Monica Tatoiu a făcut mai multe dezvăluiri despre viața personală și a povestit cum a fost relația între ea și părinții săi.

Monica Tatoiu, despre cel mai mare regret din viața sa

Femeia de afaceri a fost întrebată de moderatoarea emisiunii, Denise Rifai, dacă regretă că nu și-a luat rămas bun de la părintele său. „V-ați iertat pentru că nu v-ați luat adio de la tată?”, a fost întrebarea.

Monica Tatoiu a dezvăluit că simte în continuare prezența tatălui său și că adesea comunică cu acesta. Ea spune că își reproșează faptul că nu i-a spus niciodată cât de mult îl iubește. Caracterul și pricipiile tatălui său nu i-au permis o apropiere de acesta în timpul vieții, a mai spus Monica Tatoiu.

„Nu știu dacă de iertare e nevoie. Îl visez pe tata când sunt momente grele care vin în viață. Tata e acolo, eu vorbesc cu tata. Îmi reproșez că nu i-am spus niciodată că-l iubesc. Noi tot timpul ne-am certat, el avea ideea că femeile sunt praoste, că femeile care fac artă sunt c***e(…). El fiind un mare doctor, un geniu.

Nu i-am spus niciodată că îl iubesc, pentru că am fost influențată de mama, care nu și-a iubit niciodată soțul. A fost o căsătorie aranjată. Nu i-am spus niciodată și nu l-am îmbrățișat niciodată. Nici nu știu unde e înmormântat tata, că eu nu le am cu morții și de-astea, dar din când în când îi fac o masă la un așezământ. Dau de mâncare. Eu trebuia să fiu băiat, așa a spus și tata, nu le am cu îmbrățișările. Nu i-am spus niciodată că îl iubesc. Asta e viața, emoțiile trec, regretele rămân”, a spus femeia de afaceri, în emisiunea de la Kanal D.

În vârstă de 65 de ani, Monica Tatoiu este femeie de afaceri de succes, timp de peste un deceniu a fost directorul general al unei companii internaționale de cosmetice. Cu un doctorat în matematică, prezența constantă în diferite emisiuni TV, Monica Tatoiu și-a consolidat popularitatea de-a lungul timpului, iar în anul 2004 a candidat la funcția de Primar General al Capitalei. A militat pentru egalitatea de șanse în România, iar în prezent se consideră una dintre pensionarele de lux din România.

„Nimic nu mă reduce la tăcere!”, susține Monica Tatoiu în cadrul interviului din emisiunea “40 de întrebări cu Denise Rifai”, iar această afirmație își găsește corespondent în realitate, Monica Tatoiu fiind mereu cu răspunsul pregătit în orice context în care apare în fața publicului.