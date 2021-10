Ce avere are Monica Tatoiu. Femeia de afaceri lucrează de la 16 ani

In articol:

Monica Tatoiu este una dintre cele mai cunoscute femei de afaceri din România. După ce a renunțat la cariera politică, a intrat în diferite afaceri, din care a reușit să strângă o avere, ce îi poate asigura o viață fără griji.

Ce avere are Monica Tatoiu, una dintre cele mai cunoscute femei de afaceri

Monica Tatoiu a devenit cunoscută în urma afacerilor avute în România. A fost de mică o fire muncitoare, dornică să se descurce pe cont propriu, începând să muncească de la vârsta de 16 ani. În perioada 1996-2008, vedeta a condus o cunoscută companie internațională de cosmetice, din care a dobândit o avere fabuloasă, care îi permite să-și ducă o viață fără griji.

În urma afacerilor, dar și a aparițiilor publice pe la emisiunile de televiziune, Monica Tatoiu a strâns o avere fabuloasă, estimată la suma de 7,5 milioane de euro. Totodată, este proprietara unei case de 633 mp, unui teren de 2.590 mp, ambele valorând aproximativ două milioane de euro, plus actiunile deținute la Stockholm.

“Am patru milioane de euro in conturi bancare in Romania, doua milioane de euro valoreaza casa in care locuiesc, plus actiunile de la Stockholm. Am avut un salariu de 10.000 de euro. Am muncit mult şi am făcut banii cu greu. Mi-am uitat şi copilul sub birou. De aceea, nu arunc cu banii.

Nu stau la hoteluri de cinci stele şi nu mănănc la restaurante de fiţe. La noi, inspectorii ar închide acele localuri, care fac grătar în uşa toaletei. Am maşină de 14.000 de euro, nu de 50.000, pentru că tot acolo mă duc cu ea, la piaţă! Din primul meu salariu mi-am luat un inel cu diamante de 1.300 de lei”, a spus Monica Tatoiu.

Ieșită la pensie, femeia de afaceri a spus că are o pensie foarte bună, și asta datorită faptului că niciodată nu a acceptat să lucreze la negru și a cerut ca banii luați în mână să fie declarați și la stat.

„Am o pensie de 12.000 de lei de la statul român și nu din aia specială, pentru că mi-am plătit mereu taxele și impozitele și nu am acceptat să fiu plătită la negru”, a declarat femeia de afaceri.

Monica Tatoiu s-a născut pe 21 iunie 1956, iar la vârsta de 65 de ani se mândrește cu un aspect fizic de invidiat. A pus întotdeauna preț pe sănătatea ei, dar și pe tinerețe, cunoscând toate trucurile datorită afacerii pe care a condus-o timp de mulți ani.

Pentru Monica Tatoiu, educația a avut un rol important, fiind absolventa a două doctorate a devenit doctor în matematică la Universitatea din Iași. Pe lângă educația exemplară pe care a primit-o, vedeta a luat și lecții de pian și de balet, iar din meseria de profesoară de matematică a rămas cu multe cadouri primite de la elevii ei.

„Am făcut pian, balet. Am tablouri pe care le-a primit de la toţi pacienţii lui. Mi-a dat mistria, restul l-am făcut singură, prin muncă. Nu am avut niciodată probleme cu banii”, a spus Monica Tatoiu.

Femeia de afaceri și-a încercat norocul și în politică, în 2004, atunci când a candidat la funcția de Primar General al Capitalei. De asemenea, în aceea perioadă a luat parte și la discuțiile pe tema egalității de șanse în administrația publică din România.