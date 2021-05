Care este, de fapt, motivul despărțirii dintre Rona Hartner și soțul ei? Artista, dezvăluiri sincere despre căsnicie: "După nuntă au fost mai dese conflictele"

In articol:

Vestea că Rona Hartner și Herve Camilleri vor divorța a venit ca un trăsnet în showbiz-ul românesc. Cei doi artiști s-au căsătorit în urmă cu doar doi ani, însă se pare că lucrurile s-au complicat în ultima perioadă și au ajuns să își spună adio. Însă, care este cu adevărat motivul despărțirii?!

Motivul despărțirii dintre Rona Hartner și Herve Camilleri

După aproape trei ani de relație, Rona Hartner și soțul ei au decis să își spună adio. Cu toate acestea, se pare că cei doi artiști sunt despărțiti de două luni, ci doar vestea au dat-o acum. În cadrul unui interviu, vedeta de televiziune a vorbit despre adevăratul motiv pentru care au luat această decizie.

"De 2 luni suntem despărțiți. Ne-am dat seama cam prea târziu…Am încercat, dar toată izolarea asta nu ne-a ajutat. Cuplul nu mai era ce am crezut noi că este! Pur simplu cred că nu am știut să ne rezolvăm deloc conflictele noastre și ni s-a întâmplat să ne certăm odată și o săptămână întreagă fiind de acord pe același subiect. De aceea am divorțat. Diferența de vârstă dintre noi era de un an și jumătate, deci nu asta a fost problema, el era născut în ianuarie ‘75 și eu în martie ‘73. Asta ne-a unit foarte mult, că eram apropiați. Aveam aceleași gusturi muzicale, aceleași gusturi vestimentare, ascultasem aceeași muzică, aveam aceeași credință, aveam foarte multe chestii împreună, în comun, devenisem un cuplu fuzional.

Mi-a fost aproape și când am fost bolnavă și ne-am rugat! Atât de multe chestii aveam împreună și în comun încât la un moment dat și din cauza coronavirusului și a pandemiei am stat foarte mult împreună. Nu ieșeam din casă, era totuși prea mult. Deja că noi eram aproape la fel, identici. Suntem 50 și 50% amândoi responsabili. Nu vreau să dau vina pe el sub nicio formă și dau vina în egală măsură și pe mine. Așa că am decis să divorțăm și vom semna actele pe 20 mai. De 2 luni de zile practic nu mai suntem împreună", a spus artista, pentru Ciao.

Întrebată dacă mai există vreo șansă de împăcare, Rona a declarat faptul că nu-și dorește să se mai împace cu fostul său de partener de viață.

"Nu, nu există! Vă spun dacă ne împăcăm, dar nu există nicio șansă! Eram foarte prolifici, foarte artiști, foarte capabili să creăm, am făcut 3 proiecte muzicale în 3 ani împreună, foarte muncitori. Dar noi ca și cuplu ni s-a întâmplat să fim certați o săptămână, fiind de acord pe același subiect. Nu am mai știut din ce punct să luăm situația și ne-am dat seama că e ceva în neregulă. Nu se aștepta nimeni să ajungem aici, noi nu am spus. Ne-am gândit că avem o problemă, un conflict, nu face nimic, a doua zi ne împăcăm, uităm. Dacă mă rogi să îți povestesc un conflict, nu pot, pentru că eu le-am uitat, pe bune, știu doar că au fost foarte multe, dar le-am uitat complet. Nu am vrut să am ură și ranchiună! Nu ne-a văzut nimeni niciodată certați. Din punctul meu de vedere, a doua zi conflictul dispărea.

Imediat după nuntă au fost mai dese conflictele și cu 4 luni înainte de pandemie. Pandemia ne-a pus capac. Un cuplu din două în Franța a divorțat. Conflictele au început imediat după nuntă. Cred că se mai întâmplă uneori ca anumite cupluri să se înțeleagă foarte bine și când se căsătoresc să se schimbe ceva", a mai adăugat Rona.