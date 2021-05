Rona Hartner, noi declarații despe divorț! Care este, de fapt, motivul: „Pentru binele fetei mele...”

In articol:

Rona Hartner și soțul ei, Herve Camilleri, divorțează după o relație de trei ani de zile. Cei doi s-au căsătorit în urmă cu doi ani, iar relația lor părea să decurgă de minune. Ei locuiau împreună în Franța, iar de mai bine de o lună de zile stau separați.

Vestea tristă a fost făcută de celebra artistă în cadrul unei emisiuni televizate.

Iniția, Rona Hartner nu a oferit multe detalii cu privire la motivele care au dus la divorț. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, artista a făcut mai multă lumină în legătură cu divorțul de soțul ei. Ea a mărturisit că decizia are legătura cu fiica ei, în vârstă de 13 ani.

„Din respect pentru fostul sot va fac aici o declaratie adevarata si atat vreau sa respect ceea ce am trait cat si persoana careia i-am spus Da in fata lui Dumnezeu. Poate ca criza mondiala ne-a dezunit, poate pur si simplu asa a fost sa fie. Suntem 50% 50% responsabili fiecare. Nu vreau sa acuz pe nimeni si nu voi face tavalug de detalii, dar sunt mama si am ales sa fiu singura iarasi pentru binele fetei mele. Va astept sa imi fiti aproape si poate asa veti intelege de ce de 2 luni nu mai apar nicaieri”, a scris vedeta pe rețeaua de socializare.

Rona Hartner și Herve Camilleri divorțează după trei ani de relație [Sursa foto: Facebook]

Rona Hartner urmează să lanseze un nou album

Rona Hartner a cerut din partea urmăritorilor ei înțelegere în perioada care urmează. Cântăreața a mărturisit că urmează să scoată un album nou, cu piese pe care le-a compus în această perioadă dificilă.

„Nu am vrut sa va supar cu problemele mele fiindca lumea o duce deja atat de rau incat vreau sa va vorbesc doar despre faptul ca Dumnezeu imi este in continuare aproape si ca El imi lumineaza viata.

Va spun tuturor celor care aveti situatii dficile- sa aveti curaj sa mergeti mai departe ca Dumnezeu nu va lasa mana si va tine aproape de El!!! Be my sunshine in the dark!!! I love you Jesus- va fi noul meu album cu piesele create in aceasta perioada dificila”, a scris Rona Hartenr pe pagina sa de Facebook.