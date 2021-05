O nouă despărțire în showbiz! Rona Hartner și soțul ei, Herve, divorțează! Artista a spus și motivul: „De o lună și jumătate suntem separați”

In articol:

Un nou divorț în showbiz-ul autohton! Rona Hartner a dat vestea chiar în această dimineață. Ea și soțul ei, Herve, au luat decizia de a merge pe drumuri separate, după 3 ani de relație din care doi ani au fost căsătătoriți.

Rona și Herve [Sursa foto: Instagram ]

Rona Hartener și soțul ei se despart definitiv: „ Ne-a pus și nouă capac coronavirusul”

Povestea de dragoste dintre Rona Hartner și soțul ei a ajuns la sfârșit. Îndrăgita artistă a dat vestea cu lacrimi în ochi. Se pare că ea și partenerul ei de viață s-au separat de mai bine de o lună și nici Paștele nu l-au sărbătorit împreună. Vedeta nu vrea să spună care este motivul divorțului, dar afirmă că virusul care a generat pandemia le-ar fi pus capac.

„Păi, divorțăm! Nu glumesc, da! Divorțăm! Ne-a pus și nouă capac coronavirusul.(...) Ne-am separat deja. De o lună jumate suntem separați.

Nu o să vă spun nimic despre Herve. Nu vreau să dau declarații despre ce s-a întâmplat. Nu mai locuim împreună. Eu am rămas în casa mea, care era pe numele meu. Nu am făcut Paștele împreună. Cred că noi am avut o misiune și cred că Dumnezeu ne voia puțin mai puternici. Suntem separați. Am rămas prieteni. E mai bine așa”, a dezvăluit Rona Hartner în cadrul unei emisiuni TV.

Rona și Herve [Sursa foto: Instagram ]

Rona Hartner, declarații înainte de căsătoria cu Herve

Artista spune că relația lor a început foarte frumos, s-au iubit mult și chiar aveau planuri mari după nuntă. Rona spunea în urmă cu trei ani că mai vrea un copil, iar dacă nu va putea face unul pe cale naturală, atunci se gândește serios să adopte.

„Ne iubim foarte tare. Din ce în ce mai tare. E un foc de artificii care nu se mai termină. Noi nu trăim o relaţie. Suntem caşti, puri până la nuntă. E important să ne cunoaştem, restul va veni de la sine. Ne cunoaştem din aprilie şi ne căsătorim la anul, în aprilie. Am vrea să facem nunta pe Coasta de Azur, pe o peninsulă pe care m-a dus. El are un copil din prima căsătorie. Eu am o fetiţă. Mi-aş dori mult să adoptăm, în Franţa nu e o problemă. Dacă o să facem un copil după căsătorie, foarte bine. Dacă nu, aş vrea să adoptăm. E complicat să adopţi ca mamă singură”, declara la Teo Show artista în urmă cu trei ani.