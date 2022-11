Care este relația dintre Teo Trandafir și fiica ei. Ce părere are vedeta despre relațiile Maiei, la 18 ani? „Sigur că există insecurități. Nu îmi cere sfaturi, pentru că...”

In articol:

Teo Trandafir este foarte mândră de Maia și o iubește necondiționat. Cele două se consideră cele mai bune prietene, își spun orice și recunosc de fiecare dată când greșesc.

Teo Trandafir este una dintre cele mai apreciate prezentatoare din România.

Vedeta a câștigat inimile publicului prin talentul și carisma ei. Prezentatoarea TV are o fiică, Maia, pe care o iubește necondiționat. Nu îi vine să creadă cum a trecut timpul și cum astăzi, fiica sa a crescut și este o domnișoară superbă. Teo Trandafir a povestit una dintre amintirile sale cu Maia, pe vremea când era doar un bebeluș.

„ Orice părinte întrebi pe lumea asta îți va da același răspuns; evident că nu știu când a trecut timpul. Parcă ieri învățam să o înfăș cu o eșarfă de mătase, pentru că avea, ca orice nou-născut, gesturi bruște și dădea din mânuțe, și se zgâria pe față, și se speria. Medicul mi-a spus să o înfăș ușor în ceva de mătase sau bumbac, astfel încât să își miște mânuțele, dar să nu îi ajungă la față. Asta îmi aduc aminte exact și este una dintre amintirile care și acum sunt vii.

Îmi mai amintesc că, într-o seară, eram adâncită într-o lectură și lângă mine a apărut o tânără pe care nu am recunoscut-o, era Maia care proba o rochie și era așa de frumoasă de parcă nu aș fi văzut-o cu cinci minute mai devreme.”, a povestit Teo Trandafir, pentru Revista VIVA!.

Teo Trandafir și Maia [Sursa foto: Facebook]

Teo Trandafir are doar cuvinte de laudă la adresa fiicei sale, ceea ce înseamnă că vedeta i-a oferit o educație de admirat. Prezentatoarea TV spune că a făcut o promisiune cu Maia – de fiecare dată când cele două poartă o discuție în contradictoriu, fiecare să vină cu un argument. Teo Trandafir a recunoscut că poate argumentele ei nu sunt întotdeauna valide, însă ale Maiei sunt mereu.

„ Este un om demn de respect, pe care îl iubesc necondiționat, un om pe care îmi doresc să îl am lângă mine toată viața, deși știu foarte bine că nu e natural să fie așa. Dacă ar fi să mă întrebe cineva ce îmi doresc cel mai mult, acel lucru ar fi să stea la mine în brațe toată viața, dar ar fi egoist.”, a mărturisit vedeta.

Care sunt temerile lui Teo Trandafir în „meseria de mamă”?

Ca orice mamă, și Teo Trandafir a avut și încă are temeri și insecurități. Aceasta a spus că fiecare mamă are senzația că nu e atât de bună și nu poate ajunge la așteptările copilului ei. De asemenea, vedeta a mărturisit că a ajutat-o foarte mult lectura în perioada pe când Maia era mică.

„ Sigur că există insecurități. Toate mamele au senzația că sunt cele mai rele mame din lume, că toate celelalte mame pot face lucruri, și ele nu. Toate credem că nu facem suficient pentru copilul nostru, că nu dedicăm suficient timp. Și eu am trecut prin toate aceste stări, am avut însă norocul să citesc, când Maia era foarte, foarte mică, un interviu al unei mari gimnaste care tocmai născuse și spunea: «M-am săturat să spun că sunt cea mai rea mamă din lume. Sunt convinsă că nu e așa!. Și m-am mai calmat. Dacă este o mamă care nu are temeri, aș vrea să o cunosc, o voi pune pe un piedestal, îmi voi lua notițe, le voi învăța pe dinafară și o să vi le recit.»”, a povestit Teo Trandafir.

Teo Trandafir, despre relațiile Maiei

Între Teo Trandafir și fiica sa, Maia, nu există secrete. Cele două își împărtășesc orice, considerându-se cele mai bune prietene.

„ Noi ne spunem una alteia totul. Nu îmi cere sfaturi, pentru că, povestindu-mi ce trăiește, ce simte, pot să intervin pe parcursul narațiunii și să îi spun ce cred, să îi cer mai multe detalii.”, a explicat Teo Trandafir.

