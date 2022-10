Teo Trandafir, mărturisiri emoționante despre relația cu Mircea Badea. Cât de grea le-a fost despărțirea

In articol:

Teo Trandafir și Mircea Badea au format unul dintre cele mai apreciate cupluri de prezentatori radio, însă despărțirea lor a fost inevitabilă și deloc ușoară. Cei doi au acum o frumoasă relație de prietenie.

Prezentatoarea TV a povestit despre trecerea de la radio la TV și de ce a fost obligată să facă acest lucru: „A fost complicată, pentru mine radioul a fost și va rămâne marea mea dragoste. Momentul în care am trecut la televiziune a fost unul întâmplător și am fost cumva „obligată să fac acest lucru, pentru că nu avea cine să facă acea emisie și managementul de atunci s-a gândit la mine. Eu nu știam să fac televiziune deloc, dar am avut noroc cu înțelegerea de care au dat dovadă cei din jurul meu și m-am bucurat de ajutorul oferit pentru a face acea emisiune cu Mircea Badea”, a povestit vedeta pentru Revista VIVA!

Teo Trandafir si Mircea Badea [Sursa foto: Facebook]

Teo Trandafir, dezvăluiri despre relația cu Mircea Badea

Teo Trandafir și Mircea Badea au format cel mai bun cuplu de prezentatori la acea vreme.

Prezentatoarea Kanal D a povestit că și-a dorit să lucreze cu Mircea Badea, fiind o persoană care își cunoștea meseria și știa ce trebuie să facă:

Unii oameni cu vieți mai nefericite și minți mai înguste au avut senzația că este mai mult decât o relație de prietenie. Nici pomeneală, a fost o frăție, eu îl simt și acum ca pe fratele meu, omul care mă cunoștea foarte bine și mă proteja, îmi oferea ce aveam nevoie ca să pot performa la orele acelea. Ne-au unit respectul și încrederea de la început. Mircea Badea se arunca exact ca zburătorul la trapez, fără a ști în ce parte se îndreaptă, pentru că știa sigur că, în momentul în care se va desprinde, vor fi două mâini acolo care să îl prindă.”, a declarat Teo Trandafir pentru sursa citată.

Teo Trandafir a povestit că i-a fost destul de greu cu programul, însă eforturile partenerului său de platou de a o ține în picioare au ajutat-o să treacă peste perioada dificilă de acomodare.

„Eu am învățat destul de târziu, după trei ani, că trebuie să mă pun în pat la ora șase seara, ceea ce a însemnat lipsa vieții sociale. Prietenii mei îmi spuneau: «Te-am sunat aseară!» și îi întrebam la ce oră, și îmi spuneau': «Pe la 7, 8». Eu dormeam de mult, ca să mă pot trezi la ora 3 a doua zi dimineață.”, a declarat prezentatoarea TV.

Teo Trandafir si Mircea Badea [Sursa foto: Facebook]

Cum a fost despărțirea de Mircea Badea și în ce relații au rămas cei doi?

Teo Trandafir a declarat că despărțirea de colegul ei de platou a fost una dificilă: „am plâns în fiecare seară timp de șase luni”.

Prezentatoarea TV se simțea singură, însă se bucura de succesul prietenului ei. Cu toate acestea a văzut și la el tristețea că o părăsește și începe o nouă etapă profesională în absența ei: „În mine s-a sfâșiat jumătate și a trebuit să învăț să o cresc pe măsură ce am văzut că și Mircea are succesul lui și încearcă să se regenereze și să recompună partea din el care lipsea odată cu plecarea mea.”, a declarat Teo Trandafir

„Dar Mircea a fost printre puținii oameni care m-au încurajat să îndrăznesc. Nu cred în relațiile de vorbit la telefon în fiecare zi, dar cred în omul care vine imediat atunci când este sunat. Atunci când mi-au lipsit niște antibiotice care nu se găseau în România, Mircea a plecat pe două roți și s-a întors la fel, cu ele. A fost singurul om care a intrat la mine în spital în Viena, a fost omul care, atunci când mi-a fost cel mai greu și tăceam pe bancheta din spate a mașinii mele și mă gândeam cât de rău îmi este, mi-a dat telefon și mi-a spus doar atât: «Iubește-te, mă, și tu puțin!». Mi-am dat seama că mă simte.", a adăugat prezentatoarea TV.

Teo Trandafir si Mircea Badea [Sursa foto: Facebook]