Teo Trandafir, dezvăluiri neașteptate despre începuturile carierei în televiziune! Ce a spus despre Andreea Marin și Mihaela Rădulescu: "Eu eram cât ele două la un loc!"

Teo Trandafir este una dintre mai apreciate prezentatoare TV din România. A cunoscut de-a lungul timpului un succes răsunător pe micile ecrane, însă recunoaște că nu întotdeauna i-a fost ușor să facă față concurenței.

Iată care a fost "asul din mânecă" de care s-a folosit la începuturile carierei!

Teo Trandafir: "Trebuia să mă salvez cumva, pentru că publicul din România aștepta niște frumuseți inteligente"

Teo Trandafir a rememorat cu nostalgie perioada în care și-a făcut debutul în televiziune, alături de prezentatori renumiți precum Dan Negru, Andreea Marin, Mihaela Rădulescu sau Mircea Radu. Vedeta Kanal D spune că la acea vreme a fost nevoită să găsească un "truc" pentru a face față concurenței, așa că a apelat la autoironie: "Noi am pornit într-o formulă cam așa: Mihaela Rădulescu, Andreea Marin, era Mircea Radu, cred că Dan Negru și cu mine. Imaginează-ți că eu eram cu Mihaela Rădulescu și cu Andreea Marin în aceeași ligă. Eu eram cât ele două la un loc. Și atunci trebuia să mă salvez cumva, pentru că publicul din România aștepta niște frumuseți inteligente. Eu eram oarecum inteligentă, dar am găsit această armă, pe care să o folosesc în favoarea mea, pentru că, bun, 'Teo Trandafir e grasă', am înțeles!

Am stipulat, s-a zis, s-a rostit! Băi, dar ți-am zis-o eu! Acum, ce mai ai să îmi zici, mergi mai departe! 'Teo Trandafir e proastă!', aici s-ar putea să pot să încerc să te contrez! Și te contrez cu argumente, câte vrei, că am, mai închiriez de la prieteni, mai una alta, știi cum e! Mie autoironia mi-a reușit pentru asta, să mă apăr! Gândește-te la Andreea Marin, care are o imagine pe care și-o construiește și și-o susține cu mare atenție. Ai văzut-o, poziția în care stă și vorbele pe care le rostește sunt atent alese, la mine nu sunt!", a dezvăluit Teo Trandafir, pentru cancan.ro.

Teo Trandafir [Sursa foto: Captură video]

Teo Trandafir a revenit în forță pe micile ecrane

După o vacanță binemeritată, Teo Trandafir s-a întors în platoul Kanal D, într-o nouă formulă, care se anunță a fi de succes. Prezentatoarea TV promite surprize de proporții în fiecare weekend, de la 10:00 la 12:00: "Mie mi-ar plăcea ca oamenii să se aștepte la neașteptat. Pentru că lucrurile pentru care ne-am pregătit sunt atât de diferite încât și pe noi ne surprind. Am vorbit cu specialiști, am întâlnit oameni fantastici și va fi și divertisment.

O să râdem, o să ne informăm, o să ne pregătim pentru weekend, să facem viața un pic mai frumoasă. Stilul meu nu va dispărea complet, dar se va îmbogăți un pic cu stilul celorlalți invitați. Vor fi colegi inteligenți, informați, care știu să vorbească, vom fi, trebuie să fim, rapizi, exacți, atenți la folosirea cuvintelor. Vom vorbi despre ce s-a mai întâmplat, la ce trebuie să fim atenți.", a declarat Teo Trandafir, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.